Fermata l’attività di un pusher: i Carabinieri denunciano un 32enne

Bronte (CT). E scattata la denuncia per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti” per un 32enne, di origini straniere, sorpreso dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Randazzo mentre smerciava droga a Bronte per le vie del centro storico.

Al riguardo, nell’ambito di un mirato servizio per la prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti nel territorio di Bronte i militari dell’Arma, in abiti borghesi, hanno osservato con discrezione i movimenti del giovane, sospettato di cedere dosi di droga in strada.

E così, lo hanno seguito e, dopo aver assistito ad una cessione hanno deciso di intervenire raggiungendolo e bloccandolo, ponendo termine all’attività illegale in corso.

Identificato per un 32enne, di origini straniere e residente a Bronte, nei momenti del controllo il giovane ha manifestato evidente agitazione cercando anche di allontanarsi dal luogo dove è stato bloccato.

I militari lo hanno perquisito trovandogli addosso 0,35 grammi di marijuana, nonché, la somma in denaro contante di 180 euro, di cui 30 euro separati dal resto delle banconote.

L’acquirente, raggiunto e trovato in possesso di una dose di cocaina da 0,35 grammi, verrà segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Le operazioni di ricerca sono proseguite presso il domicilio e la residenza del 32enne dove i Carabinieri hanno scovato ulteriori 25 grammi circa di sostanza erbacea del tipo marijuana e 1,94 gr di sostanza resinosa del tipo hashish.

Tutta la sostanza stupefacente ed il denaro, ritenuto ricavo dello spaccio, sono stati sequestrati.