Fermati dai CC due presunti “corrieri” di oro: recuperati all’interno di un’utilitaria poco più di 6 kg di lastre in oro giallo e un grosso coltello da cucina

Bologna: I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Bologna due stranieri originari del Marocco, rispettivamente di 67 e 47anni, per ricettazione in concorso; il 67enne è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Durante un normale controllo di vigilanza stradale, una gazzella dei Carabinieri, transitando in via del Ceramista (quartiere San Donato-San Vitale), notava un’utilitaria di colore grigio con due persone a bordo, il cui conducente (67enne), alla vista della pattuglia, proseguiva la marcia procedendo con fare particolarmente sospetto. Controllati, i due stranieri si mostravano visibilmente agitati nei confronti dei militari, i quali notavano subito che nella portiera anteriore lato sinistro della vettura era occultato un coltello da cucina di notevoli dimensioni (lunghezza totale pari a 32cm di cui 20cm di lama), oggetto del quale il conducente non riusciva a fornire utili e valide spiegazioni in merito al possesso. Nel corso della perquisizione veicolare, i militari dell’Arma recuperavano all’interno del veicolo un sacchetto in plastica contenente 6 involucri sigillati con nastro adesivo, ognuno dei quali conteneva lastre in oro giallo per un peso complessivo pari a poco più di 6kg. Sentito dai Carabinieri, il 67enne non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza dell’oro trovato nella sua autovettura