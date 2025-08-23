Fermato dai Carabinieri e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

Catania, via Etnea. I Carabinieri della “Pattuglia Mobile di Zona” (PMZ) del Nucleo Operativo della Compagnia di Piazza Dante hanno fermato e denunciato all’Autorità Giudiziaria un uomo, 26enne originario dell’Africa Occidentale, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità, sulla base degli indizi raccolti che saranno ora oggetto di valutazione nelle competenti sedi giurisdizionali.

L’attenzione dei militari dell’Arma, costantemente impegnati in attività di prevenzione e repressione dei reati secondo le linee guida del Comando Provinciale, è rivolta a garantire non solo la sicurezza reale, ma anche quella percepita da cittadini e visitatori. Un impegno particolarmente importante in questo periodo di agosto, in cui Catania è affollata da numerosi turisti che riempiono le vie del centro storico.

In tale contesto, introno alle 11.30 del mattino, durante un servizio di perlustrativo lungo la centralissima via Etnea, una delle arterie più frequentate della città, i militari della PMZ hanno dimostrato prontezza e colpo d’occhio, notando un individuo che, con atteggiamento sospetto, seguiva da vicino una donna che passeggiava sulla centralissima via. Intuendo che vi poteva essere un potenziale pericolo, i Carabinieri hanno deciso di intervenire e, quindi, di identificare quel soggetto.

Alla richiesta di fornire le proprie generalità, però, l’uomo ha opposto un rifiuto reiterato e secco, mostrando nervosismo e arrivando a spintonare i militari per sottrarsi al controllo. Solo grazie alla professionalità e alla fermezza dei due militari, la situazione è stata immediatamente riportata sotto controllo, evitando ulteriori conseguenze e garantendo al contempo la tranquillità delle persone presenti, tra cittadini e turisti.

La violenta reazione dell’uomo, in effetti, è stata subito bloccata nel nascere dall’equipaggio della PMZ che lo hanno messo in sicurezza facendolo salire a bordo della loro auto di servizio.

Accompagnato in caserma, l’individuo è stato, quindi, identificato e, naturalmente, denunciato all’Autorità Giudiziaria di Catania ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’episodio conferma l’efficacia della costante attività di vigilanza svolta dalle pattuglie della Compagnia di Piazza Dante: un’attività che, unendo presenza, intuito e prontezza d’intervento, contribuisce ogni giorno a garantire sicurezza e legalità nel cuore della città, a beneficio tanto dei residenti quanto dei numerosi visitatori che la vivono.