Fermato e denunciato dai Carabinieri del Radiomobile un 61enne per ricettazione

Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 61enne catanese, per “ricettazione di ciclomotore oggetto di furto”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, nel primo pomeriggio, i militari di una gazzella nel transitare in via De Marco hanno notato un ciclomotore fermo al margine della carreggiata che li ha insospettiti perché si presentava con il bloccasterzo meccanico disinserito, con il cilindretto d’accensione danneggiato e privo della cover dello scudo anteriore dove sono collocati i cablaggi di accensione.

Pochi istanti dopo, i Carabinieri hanno visto un uomo che, avvicinatosi allo scooter, lo ha messo in moto senza usare alcuna chiave e ciò ha fatto scattare il controllo dei militari dell’Arma che, intervenuti, lo hanno bloccato mettendolo in sicurezza.

Identificato per un 61enne catanese, già noto alle Forze dell’Ordine per pregresse vicende giudiziarie, questi non ha saputo esibire i documenti di circolazione del mezzo, raccontando che qualcuno glielo aveva prestato.

Tuttavia, gli accertamenti effettuati nell’immediatezza hanno chiarito che il ciclomotore risultava oggetto di furto denunciato a settembre scorso da un 76enne di Catania.

Il motoveicolo pertanto è stato recuperato e restituito al proprietario, mentre il 61enne è stato denunciato.