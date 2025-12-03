Fermato e denunciato dai Carabinieri un 47enne per ricettazione

Catania. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Catania, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 47enne straniero, per “ricettazione di autovettura oggetto di furto”, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Al riguardo, nel primo pomeriggio è arrivata al 112 Numero Unico di Emergenza la segnalazione di un passante del furto di auto ancora in atto in via Antonino di Sangiuliano. In sinergia con la Centrale Operativa i militari di una gazzella sono intervenuti nella predetta strada dove hanno trovato però solo in richiedente il quale ha raccontato loro di aver visto uno straniero armeggiare a bordo dell’auto di piccola cilindrata di una sua parente.

L’uomo ha aggiunto di aver visto il ladro che dopo aver messo in moto il veicolo si è allontanato svoltando in via Ciancio, pochi istanti pima dell’arrivo dei Carabinieri. Immediatamente i militari si sono messi sulle sue tracce rintracciando effettivamente nel quartiere San Berillo, all’intersezione con via Nicolosi, lo stesso uomo descritto dal richiedente.

Ed in effetti lo straniero, identificato dai militari dell’Arma per un 47enne, corrispondeva esattamente, anche per l’abbigliamento, all’uomo visto poco prima allontanarsi da via A. di Sangiuliano dopo aver rubato l’auto.

Nella circostanza gli operanti hanno notato che il 47enne aveva nelle mani un mazzo di chiavi che aprivano l’auto in argomento.

Contattata la proprietaria ed informata dell’accaduto ha riferito ai Carabinieri di aver già segnalato telefonicamente al 112 il furto della sua auto che le è stata successivamente restituita.