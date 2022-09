Fermento Movisport: Gryazin riprende la “campagna italiana” e sarà al via del “Vermentino”, pensando al “Due Valli” e magari “oltre”

Sarà un autunno “caldo” ed anche italiano, quello del pilota russo, sempre più innamorato delle strade di casa nostra, che questo fine settimana sarà al via del rally Acropoli in Grecia.

Questo fine settimana arriva il “San Martino di Castrozza”, per quattro e Kevin Gilardoni torna tra le “Lamborghini” in Austria. A Varano de Melegari debutto in pista debutto in pista per Andrea Maselli nel Campionato Italiano Legend Cars che già frequenta il figlio Luigi Vittorio, anche lui in gara.

Reggio Emilia – Sarà un autunno di fermento, quello di Movisport, di grande effetto e di partecipazioni in grande stile, soprattutto se riferito al pilota di punta del programma internazionale legato alla scuderia reggiana.

Nikolay Gryazin, che questo fine settimana sarà al via del Rally Acropoli in Grecia, decima prova del mondiale rally con la Skoda Fabia Rally2 di Tok Sport, andrà certamente poi a caratterizzare il finale di stagione in Italia, con altre partecipazioni, che faranno seguito alle due vittorie ottenute ad Alba e San Marino.

La settimana prossima il pilota di Mosca sarà infatti al via, con una Skoda Fabia Rally2 del Team Erreffe, del Rally del Vermentino, a Berchidda (Sassari), quarta prova del Campionato tricolore su terra, ovviamente cercando il bis di successi sterrati, poi sta programmando la propria presenza al “2Valli” di Verona, ultimo atto del Campionato tricolore, in programma dal 6 all’8 ottobre. Non sono poi escluse altre interessanti partecipazioni a gare italiane, nelle quali la presenza verrà definita in seguito.

“SAN MARTINO” PER QUATTRO

Questo fine settimana sarà la volta del Rallye San Martino di Castrozza, sulle dolomiti trentine. Gara iconica, sempre molto amata da piloti e pubblico, ma anche decisamente tecnica ed ostica, sarà partecipata da quattro portacolori Movisport.

Ferrarotti-Bizzocchi, Skoda Fabia Rally2, avranno gli stessi presupposti di sempre, co gli stimoli che aumentano porprio con la gara trentina.

Con l’obiettivo focalizzato sulla Michelin Rally Cup, Ferrarotti sarà al via del Rally San Martino di Castrozza, con la voglia di rimettersi in gioco per un finale di stagione a dir poco frizzante visto che prima del gong finale previsto a Verona, Rally 2 Valli id inizio ottobre.

Al via anche Rizziero Zigliani -AlbrechBaruffa (Peugeot 208 R2), Alex Ferrari – Stefano Costi (Renault Clio Rally5) e Denis Franchini – Mattia Righetti (Peugeot 106).

LAMBORGHINI GT OPEN: GILARDONI IN ATTACCO E DIFESA AL RED BULL RING

Red Bull Ring, Austria, 11 Settembre 2022. Kevin Gilardoni impegnato nella quinta prova dell’International GT Open sarà l’osservato speciale della competizione insieme al suo compagno di squadra Van Berlo, sulla Lamborghini Huracan dell’Oregon Team. Osservato speciale in quanto si trova al comando della serie dopo la performance vincente di luglio in Ungheria contro i diretti rivali inglesi Osborne-Moss, staccati adesso di soli tre punti. Attaccare per allungare ama anche difendersi il programma di gara del pilota italosvizzero e del compagno olandese in un mox di sensazioni e prestazioni annunciato decisamente spettacolare.

LEGEND CARS PER ANDREA MASELLI E PER SUO FIGLIO

A Varano de’ Melegari, Parma, Andrea Maselli e il figlio Luigi Vittorio saranno della partita per il Campionato Italiano Legend Cars, gara che segna il debutto in pista per il padre, rallista di lungo corso. Il figlio, invece, è già tra i protagonisti da tempo. Sono auto da corsa di tipo silhouette, nella fattispecie stock car, pensate per promuovere gare emozionanti e contenere i costi. Le carrozzerie delle auto sono repliche in scala 5/8 di automobili americane degli anni ’30 e ’40.

