Fermo in strada in modalità “palo”: i Carabinieri arrestano un pusher 25enne

Riposto (CT). Proseguono senza sosta i servizi di controllo straordinario secondo le indicazioni del Comando Provinciale di Catania su tutto il territorio, diretti, tra l’altro, alla prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di droga, una delle principali fonti di guadagno della criminalità organizzata.

In tale contesto, i Carabinieri della Stazione di Riposto hanno arrestato in flagranza un 25enne del posto, per il reato di “detenzione ai fini di e spaccio di stupefacenti”.

In particolare, i militari dell’Arma, nella nottata, transitando in via Duca del Mare, arrivati in prossimità dell’incrocio con corso Italia, hanno potuto osservare un giovane fermo in piedi sul marciapiede. Il suo atteggiamento, fermo nel cuore della notte e nella immediata vicinanza di un distributore automatico di bevande e alimenti è subito parso strano ai Carabinieri che hanno deciso di fermarsi in posizione “defilata” per osservare i suoi movimenti.

I militari della pattuglia, forti della loro profonda conoscenza del tessuto criminale del territorio, hanno immediatamente riconosciuto il giovane per un 25enne del posto, già gravato da precedenti penali e, spesso, trovato in compagnia di “esperti” pusher. Quindi hanno, pertanto, deciso di approfondire i motivi della sua presenza in strada, tra l’altro, in “modalità palo”.

Subito raggiunto dall’equipaggio, il giovane è stato bloccato e perquisito.

L’attività ha permesso ai militari di trovare, nella tasca del giubbotto, un bilancino di precisione, perfettamente funzionante, intriso di sostanza bianca mentre, all’interno degli slip, due involucri uno contenente ben 5 grammi di crack ed un altro contenente più di 8 grammi di cocaina e per ultimo,dentro il marsupio all’allacciato all’addome, la somma di denaro pari ad euro 255, considerata introito dell’attività di spaccio.

Denaro e stupefacente sono stati sequestrati dall’equipaggio che ha proceduto all’arresto del 25enne.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto per lui la sottoposizione agli arresti domiciliari.