Ferragosto Sicuro: operazione estiva dei Carabinieri di Catania Video

Ferragosto Sicuro: operazione estiva dei Carabinieri di Catania con controlli, arresti, sequestri e campagne di prevenzione per la sicurezza di cittadini e turisti

Estate serena non solo sulle spiagge del litorale etneo e nei luoghi a maggiore vocazione turistica, ma anche nelle aree più sensibili sotto il profilo della sicurezza pubblica, questo l’obbiettivo dell’operazione “Ferragosto Sicuro”, che vede impegnati i Carabinieri del Comando Provinciale di Catania.

Un piano straordinario di controllo del territorio, avviato già dalla settimana precedente il 15 agosto e destinato a proseguire per tutta la stagione estiva, che interessa l’intera provincia etnea e coinvolge circa 900 militari, distribuiti nelle 62 Stazioni Carabinieri.

Impegnati nei servizi di prevenzione generale, le “Gazzelle” e i motociclisti del Nucleo Radiomobile di Catania e delle Sezioni Radiomobili delle Compagnie, affiancati dagli assetti della Compagnia di Intervento Operativo C.I.O. del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, dai Carabinieri Forestali, dai reparti specializzati dell’Arma come il N.A.S. e il N.I.L. e dai militari del 12° Nucleo Carabinieri Elicotteri di Fontanarossa, particolarmente attivi per assicurare i controlli nelle aree boschive pedemontane e suburbane.

L’obiettivo dell’operazione è garantire la sicurezza della cittadinanza e dei turisti durante questo periodo di maggiore affluenza di visitatori, presidiando lungomari, zone montane dell’Etna, aree commerciali e luoghi di intrattenimento, sia nei centri urbani che nelle periferie, per contrastare, in particolare, fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo commerciale e reati predatori, come i furti in abitazione, di auto e rapine.

In tale contesto, nel quartiere di Ognina, i militari del Nucleo Radiomobile di Catania hanno arrestato due persone, già note alle forze dell’ordine, sorprese mentre asportavano infissi in alluminio da un condominio in ristrutturazione, approfittando del fatto che, con i proprietari in vacanza, molti appartamenti erano vuoti. L’intervento ha permesso di recuperare e restituire la refurtiva, oltre a sequestrare diversi attrezzi da scasso. Per i due arrestati, l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Sempre nell’ambito del contrasto ai reati predatori, in via Villaggio Zia Lisa II una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha sorpreso un 47enne pregiudicato mentre usciva da un’abitazione con alcuni monili appena rubati. Anche in questo caso l’uomo è stato bloccato, identificato e denunciato per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; la refurtiva è stata riconsegnata al proprietario e sequestrati gli strumenti utilizzati per l’effrazione.

Altro furto sventato a Giarre, dove i Carabinieri hanno recuperato a Nunziata di Mascali un’auto appena rubata, bloccando tre persone — due uomini di Mascali e una donna di Giarre — trovate a bordo con una chiave elettronica universale, poi sequestrata.

In tale contesto, l’Arma dei Carabinieri fornisce un vademecum per prevenire i furti in abitazione durante la stagione estiva:

Chiudere sempre porte, finestre e persiane, anche se ci si assenta per pochi minuti.

Non lasciare in casa denaro o oggetti di valore; custodirli in cassaforte o in luoghi sicuri.

Evitare di pubblicare sui social la propria assenza o foto delle vacanze in tempo reale.

Chiedere a un vicino di fiducia di ritirare la posta e controllare periodicamente l’abitazione.

Non far entrare sconosciuti e diffidare di chi si presenta con pretesti, soprattutto se non atteso.

Segnalare immediatamente movimenti sospetti ai Carabinieri o chiamare il Numero Unico di Emergenza 112.

Parallelamente, i reparti specializzati hanno svolto mirati controlli su attività commerciali e luoghi di lavoro in diversi comuni della provincia. Il N.A.S. di Catania ha accertato, a Castiglione di Sicilia, irregolarità in un negozio di generi alimentari, con un ampliamento non autorizzato della struttura e violazioni alle norme HACCP, sanzionando il titolare per 3.000 euro; nei paesi etnei, invece, sempre presso un’attività dedita alla vendita di alimenti, sono state sequestrate circa 150.000 bottiglie d’acqua minerale, destinate a dare refrigerio ai turisti durante queste torride giornate estive, per gravi carenze igieniche e assenza di registrazione sanitaria. Ad Acireale è stato disposto infine il sequestro amministrativo di un panificio in pessime condizioni igieniche, mentre un bar-ristorante aveva criticità strutturali, è il caso è stato segnalato all’ASP per le verifiche di competenza.

A corollario del dispositivo, i Carabinieri hanno svolto anche attività di prevenzione stradale, interessando le principali arterie della provincia, tra cui il “Tondicello della Plaia”, viale Kennedy, via Vincenzo Giuffrida, via Acicastello, piazza Giovanni XXIII, Piazza Federico di Svevia, Corso Sicilia e tutto il centro storico.

Nel corso dei servizi straordinari dell’operazione “Ferragosto Sicuro” sono state identificate 227 persone e controllati 112 veicoli, con 33 mezzi sottoposti a sequestro o fermo amministrativo.

Sono state elevate 58 sanzioni per violazioni al Codice della Strada — tra cui mancata copertura assicurativa, assenza di revisione, guida contromano, mancato uso di casco e cinture, guida senza patente e utilizzo del cellulare alla guida — per un importo complessivo oltre i 60.300 euro, con la decurtazione di 181 punti patente.

Cinque persone sono state denunciate: 3 per guida senza patente e 7 per esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore, mentre 9 patenti di guida sono state sospese.

Per il contrasto alla guida in stato di alterazione, sono stati sottoposti a verifiche con etilometro 75 conducenti, di cui 5 sanzionatI amministrativamente per guida in stato di ebbrezza, e a drug-test 10 automobilisti, tutti risultati negativi; in questo contesto sono stati intensificati anche i presìdi nei pressi di locali, discoteche e luoghi di aggregazione, per prevenire episodi di spaccio di sostanze stupefacenti.

Oltre 30 soggetti sottoposti a misure restrittive sono stati controllati presso le rispettive abitazioni, impedendo eventuali violazioni delle prescrizioni e garantendo il rispetto delle limitazioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Particolare attenzione viene rivolta, soprattutto in questo periodo, dall’Arma dei Carabinieri di Catania, anche alle fasce più deboli, in particolare agli anziani, troppo spesso bersaglio di truffatori senza scrupoli.

Un impegno che si traduce non solo in attività di prevenzione e contrasto, ma anche in un segno concreto di vicinanza verso quelle persone anziane che, soprattutto d’estate, rimangono sole in casa e possono sentirsi più vulnerabili.

Si tratta di reati odiosi, che colpiscono non solo nel patrimonio, ma anche nella fiducia e nella serenità delle vittime, messi in atto con raggiri e false identità per sottrarre denaro o beni preziosi, frutto di una vita di sacrifici.

Per questo l’Arma di Catania ricorda alcune semplici ma fondamentali regole per prevenire tali episodi :