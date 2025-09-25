Palermo: «Oggi più che mai è importante coltivare il ricordo di chi ha pagato con la vita per rendere la nostra città libera dal giogo di cosa nostra e della criminalità organizzata e la presenza dei ragazzi delle scuole ci ammonisce sull’importanza di custodirne la memoria per proiettarci sempre più consapevolmente al futuro.

Nessuno di questi bambini era nato 46 anni fa ed è importante che sappiano che le nuove opportunità acquisite le dobbiamo ad uomini come il giudice Terranova ed il maresciallo Lenin Mancuso, affinché possano essere fari ed esempi formativi che li accompagnino nella vita».

Lo dichiara l’assessore alle Politiche giovanili, Fabrizio Ferrandelli, presente oggi alla commemorazione in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Foto di Stefano Patania.

Com. Stal.