Ferrandina. Incidente sul lavoro, Giordano (Ugl Matera): ”Ancora tanti”

“A poche ore dal primo maggio e ancora in fase di festeggiamento, l’Ugl Matera attacca nuovamente e soprattutto rilancia un tema: quello della sicurezza nei luoghi di lavoro è sempre di estrema attualità”.

Lo riferisce il Segretario Provinciale dell’Ugl Matera, Pino Giordano per il quale, “il nostro principale obiettivo dell’intera confederazione Ugl è continuare a difendere i diritti dei lavoratori. Precariato, leggi permissive sugli appalti, preavvisi di giorni sui controlli…episodici, continuano incessantemente ad accadere gli infortuni sul lavoro: il peccato originale è qui, altro che festeggiare – tuona forte e chiaro Giordano -: oggi commentiamo un ennesimo incidente sul lavoro, dove un operaio impegnato in alcuni interventi sul tetto di un capannone a Macchia di Ferrandina in provincia di Matera, è precipitato dall’altezza di sei metri. Immediati i soccorsi del 118 e l’intervento di un’eliambulanza che ha permesso il trasferimento, in codice rosso, nell’Ospedale San Carlo di Potenza. Come Ugl Matera riteniamo sia più che mai importante sensibilizzare l’opinione pubblica su questioni cruciali come la sicurezza sui luoghi di lavoro, i salari bassi e la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, come sancito dall’articolo 46 della Costituzione italiana. A conferma di quanto il tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rimanga sempre assolutamente centrale nel nostro Paese – aggiunge Giordano -, serve un cambio di passo deciso: se non si investe stabilmente sul personale e sulla formazione, la sicurezza sul lavoro rischia di rimanere solo una promessa vuota”. Pino Giordano richiama le aziende, quelle materane, alla necessità di comprendere che la prevenzione non può essere improvvisata: “Va costruita con competenze scientifiche, presenza sul territorio e solide relazioni umane. Non possiamo accettare che il lavoro, fonte di dignità, si trasformi in tragedia. Serve un impegno reale da parte di istituzioni e imprese per fermare questa strage silenziosa. Al ferito di oggi auguriamo pronta guarigione”, conclude Giordano.

Com. Stam. UGL