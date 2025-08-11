Ferrari domina il circuito a San Marino

Il neo acquisto di Xmotors Team da Mori fa suoi tutti e tre i passaggi, firmando l’assoluta e preparando al meglio il ritorno sulle strade di casa.

Maser (TV) – Doveva essere una trasferta votata al divertimento ed alla voglia di togliersi un po’ di ruggine dalle spalle ma quando la classe c’è bastano pochi chilometri per ritrovare il giusto passo e tornare tra i protagonisti, anche in un contesto atipico come quello del cinquantaduesimo Circuito Scuderia San Marino, corso nella giornata di Sabato scorso.

Stiamo parlando di Fabrizio Ferrari, proprietario e team principal di Motor Team, che, dopo aver affrontato una lunga serie di weekend a supporto dei propri piloti, si è preso il lusso di scendere nella Repubblica del Titano e di lasciare solamente le briciole alla concorrenza.

Oltre mezzo minuto rifilato al primo degli inseguitori, al volante della sua Skoda Fabia Rally2 Evo iscritta da Xmotors Team, ed un filotto di tre scratch, in altrettanti passaggi, su un tracciato di oltre dodici chilometri che si è rivelato particolarmente ricco di insidie.

Il miglior modo per tornare ad oliare meccanismi un po’ impolverati e per archiviare, con un bel sorriso, il debutto con Jessica Michela Perli, per la prima volta al fianco del pilota di Mori.

“Per prima cosa dedico questa vittoria a Jessica Michela” – racconta Ferrari – “perchè si è dimostrata impeccabile al mio fianco. Era la prima volta che correvo con lei ma mi sono trovato subito molto bene. Una grinta infinita ed una tranquillità impeccabile che la rendono una navigatrice dall’eccellente professionalità. Un grazie, di cuore, a Xmotors Team ed al suo presidente Francesco Stefan per il supporto. Grazie anche a tutti i miei ragazzi, sono scesi in massa a San Marino per mettersi a nostra disposizione e per fare il tifo durante i vari passaggi. Classifica a parte è stata una gara tosta, insidiosa, non facile ma l’alchimia con l’intero pacchetto è arrivata subito e ci siamo tolti la soddisfazione di portare a casa la vittoria.”

Un successo che, dalla generale a quello in gruppo RC2N ed in classe R5 – Rally2, lancia un importante segnale alla concorrenza per il prossimo Trentino Rally, gara di casa per Ferrari, che si disputerà il 25 e 26 di Ottobre con validità per la Coppa Rally ACI Sport di zona quattro.

“Ci siamo tolti un bel sassolino dalla scarpa Sabato” – aggiunge Ferrari – “ma non vogliamo fare particolari proclami per la nostra gara di casa. Lo scorso anno abbiamo chiuso ottavi assoluti ma ero fermo dal Benacus del 2021, oltre che essere alla prima uscita sulla Fabia Rally2 Evo. Quest’anno arriveremo più preparati al Trentino Rally, siamo consapevoli che il livello della concorrenza sarà molto elevato ma cercheremo di migliorare il nostro bottino.”

