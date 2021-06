Una festa intensa, coinvolgente e che ha saputo valorizzare tutta la bravura degli oltre centoventi giovanissimi partecipanti.

Un momento di condivisione finale per tutti i moduli avviati, con la chiusura dell’anno scolastico, che ha visto come protagonisti proprio gli alunni della “primaria” provenienti da tutti i plessi del circolo didattico “Teresa di Calcutta” di Tremestieri Etneo in provincia di Catania. “ Quando la scuola e tutte le istituzioni politiche e sociali presenti nel territorio fanno squadra- afferma la dirigente del circolo didattico “Teresa di Calcutta” Prof.ssa Benedetta Liotta- i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Parliamo di ragazzi e ragazze, dai sei ai dieci anni, che con la loro passione, la loro bravura e la loro immaginazione hanno saputo stupire genitori e insegnanti. Abbiamo puntato a sviluppare in ogni singolo studente quella cittadinanza attiva, intesa come valore di partecipazione, che fosse improntata alla fantasia, alla socializzazione e al rispetto reciproco”. In primo piano i moduli di ballo, sport, arte, tecnologia ed equitazione. Quest’ultimo vero fiore all’occhiello del circolo didattico “Teresa di Calcutta” con oltre trenta iscritti. “In questo coinvolgente percorso- sottolinea la prof.ssa Rosanna Cristaldi, vice preside del circolo didattico “Teresa di Calcutta” – la scuola è riuscita anche ad includere bambini con bisogni speciali. Il tutto grazie a soluzioni organizzative estremamente complesse e raggiunte attraverso un lavoro di rete e di partnership con il comune di Tremestieri Etneo e gli altri soggetti del territorio”. Operare tutti insieme per far crescere il senso di appartenenza e di identità nel proprio territorio. “Desidero complimentarmi con il Circolo Didattico “Teresa di Calcutta” per la realizzazione di questo PON inclusivo- dichiara il Sindaco di Tremestieri Etneo Santi Rando– con grande capacità organizzativa e con la collaborazione inter-istituzionale è stato possibile offrire servizi didattici e ricreativi anche ai bimbi con esigenze speciali. Questa è la nostra visione di una scuola di eccellenza: interdisciplinare, interattiva e soprattutto inclusiva. Un plauso va dunque alla dirigente Liotta ed a tutto il suo staff.”

