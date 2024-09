Festa d’autunno e SportCity Day al Parco dei Suoni di Palermo, l’attività sportiva diventa inclusione

Una giornata di festa e di sport al Parco dei Suoni all’interno dell’istituto dei ciechi Florio Salamone di Palermo.

Un doppio appuntamento che ha coinvolto centinaia di ragazzi perché la Festa d’autunno dell’istituto è stata celebrata in occasione dello SportCity Day, giornata lanciata dalla omonima Fondazione per dare l’opportunità a tanti di provare nuove discipline sportive e vivere una giornata con gioia in un luogo inclusivo. L’evento nel capoluogo è stato organizzato dall’istituto dei ciechi in collaborazione con la sezione territoriale dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti e Vivi Sano, associazione, presieduta da Daniele Giliberti, che gestisce il parco di via Angiò. In più di 160 città italiane contemporaneamente è stata promossa e concretizzata la pratica sportiva. Al Parco dei Suoni la giornata è iniziata con lo yoga e il pilates. Poi appassionati e neofiti si sono cimentati in numerose discipline sportive: calcio, pallavolo, pallacanestro, tiro con l’arco, taekwondo, scherma, tennis, tennis tavolo, nordik walking e atletica. Tanto divertimento con attività di gioco, alfabetizzazione motoria e arrampicata sportiva per i più piccoli. Molti atleti paralimpici di Vivi Sano, dell’Asd Club Scherma Palermo, della Nuova Pallacanestro Palermo e dell’Accademia Taekwondo Sicilia e le donne della Boomerang Walking Football Palermo hanno raccontato le loro testimonianze e sorpreso tutti con le esibizioni. “Le nostre feste aperte alla comunità, che organizziamo con cadenza trimestrale, danno l’opportunità a tanti di conoscere le discipline sportive praticate al Parco dei Suoni, impianto polisportivo dove si pratica costantemente attività sportiva diretta a tutti, persone con disabilità e non – spiega il presidente dell’istituto e della sezione territoriale dell’Uici, Tommaso Di Gesaro – . Lo sport è uno strumento di emancipazione personale e di rafforzamento del sentimento di comunità. Entro fine anno avrà sarà pronta all’interno del Parco anche la piscina terapeutica”. E che lo sport fa bene alla salute e alla vita di tutti, normotipici e diversamente abili, lo sa bene Daniele Giliberti di Vivi Sano, che gestisce anche le attività del Parco dei Suoni. “La nostra – dice – è una delle città della Repubblica del Movimento ideata dal presidente di Fondazione SportCity, Fabio Pagliara, per promuovere la pratica sportiva nelle città italiane, oggi più di 160. A partire dalla prima edizione del 2021 Vivi Sano, in collaborazione con tante associazioni palermitane, ha organizzato l’evento che quest’anno, al Parco dei Suoni, ha registrato la partecipazione di tante famiglie. Una festa sportiva trascorsa sotto il segno della gioia e dell’inclusione”.

