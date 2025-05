Festa dei Fiori: operazione a 360 gradi dei Carabinieri per garantire sicurezza e legalità

Acireale (CT). In occasione della “Festa dei Fiori” svoltasi nel fine settimana ad Acireale, i Carabinieri della locale Compagnia, secondo le linee guida del Comando Provinciale di Catania, hanno messo in atto un imponente dispositivo di sicurezza che ha visto coinvolti diversi reparti dell’Arma, operativi su più fronti.

L’operazione ha avuto l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico, prevenire reati, tutelare la salute dei cittadini e assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, che ha richiamato numerosi residenti e turisti.

In particolare, l’attività dei Carabinieri si è sviluppata in modo sinergico e articolato, con militari impiegati sia in uniforme sia in abiti civili, supportati da reparti specializzati. La Compagnia d’Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia”, ad esempio, ha fornito un contributo fondamentale per il controllo dinamico del territorio, presidiando le aree a maggiore afflusso e i quartieri più sensibili. Altrettanto prezioso è stato il supporto del Nucleo Cinofili di Nicolosi, le cui unità, grazie allo straordinario fiuto dei cani antidroga e antiesplosivo, hanno contribuito alle attività di prevenzione e sicurezza.

Parallelamente, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità NAS di Catania, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Acireale, hanno effettuato controlli negli esercizi di ristorazione, a tutela dei consumatori in un momento di particolare affluenza turistica e, in un ristorante della frazione di Santa Tecla, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie: sporcizia su piani di lavoro e nei frigoriferi, ragnatele nella cappa della cucina e contenitori per alimenti conservati in modo non conforme.

Anche la sicurezza stradale è stata al centro dell’operazione, con un’intensificazione dei controlli lungo le principali arterie di accesso alla città. In tal senso, sono stati ispezionati oltre 40 veicoli e identificate più di 70 persone; diverse le infrazioni riscontrate, come l’uso del telefono cellulare durante la guida, la mancanza di copertura assicurativa e la guida con patente scaduta. Per un automobilista, invece, un 47enne di Belpasso, è scattata anche la denuncia penale per guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente.

I militari della Sezione Radiomobile hanno anche denunciato un 35enne, pregiudicato, per aver violato le prescrizioni della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, avendolo sorpreso fuori dalla propria abitazione durante le ore notturne. Nella frazione Pennisi, invece, durante una perquisizione, un 42enne del posto è stato denunciato per il possesso non autorizzato di diverse cartucce per fucile, scovate grazie al fiuto dei cani anti esplosivo. Nel corso delle verifiche, infine, i Carabinieri della Stazione di Acireale hanno identificato un cittadino egiziano che si aggirava tra la folla con fare sospetto, scoprendo che era irregolare sul territorio nazionale e, pertanto, lo hanno accompagnato alla frontiera per le procedure di rimpatrio.

L’intensa attività dei Carabinieri condotta nel corso della manifestazione ha testimoniato, ancora una volta, la costante presenza dell’Arma sul territorio e la sua capacità di operare in maniera coordinata ed efficace per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto della legalità, anche in occasione di eventi caratterizzati da un’alta affluenza di pubblico.