Festa del Cinema di Roma e Alice nella città 2025, il messaggio di Borgonzoni ai protagonisti

“Le mie più vive congratulazioni a Jasmine Trinca, che ha ricevuto il Premio ‘Monica Vitti’ alla Miglior attrice, al giovane regista Alberto Palmiero, che ha visto il suo ‘Tienimi presente’ conquistare il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane, al cast del film di Vincenzo Alfieri ‘40 secondi’,

Premio Speciale della Giuria, e a tutti gli artisti – vincitori e non – che con il loro talento e la loro passione hanno dato lustro alla Festa del Cinema di Roma e al festival autonomo e parallelo Alice nella città. Rivolgo inoltre un ringraziamento particolare a quanti hanno reso possibile con il loro prezioso lavoro la realizzazione degli ambiziosi programmi delle due manifestazioni. Sono stati giorni di grande cinema, durante i quali la magia della settima arte si è trasformata in un’esperienza condivisa che ha ammaliato la città”. Lo ha dichiarato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

