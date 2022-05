Festa del medico, da oggi parte il televoto con 20 “nomination” – i nomi dei candidati dell’iniziativa dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Messina

Solo un candidato per ciascuna categoria di premio vincerà l’Oscar della medicina messinese

MESSINA – Oltre 4500 segnalazioni da parte dei cittadini di Messina e della provincia sono pervenute in poche settimane sul sito dell’Ordine dei medici e odontoiatri, guidato dal presidente Giacomo Caudo, dopo il lancio della II edizione della “Festa del medico”, iniziativa ideata per premiare i medici più apprezzati, soprattutto per l’aspetto umano e la capacità di ascolto mettendo al centro la persona prima del paziente. Un “Oscar” made in Messina che verrà consegnato ai sette professionisti entrati in nomination, espressioni delle altrettante categorie di premio previste. La Commissione giudicatrice ha vagliato la regolarità di tutte le proposte ricevute da parte dell’utenza, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul portale web, e decretato i medici maggiormente apprezzati dai cittadini e iscritti all’Ordine messinese, che meritano di passare al televoto. Per votare è sufficiente inviare un SMS al numero 3456043812 scrivendo nel testo del messaggio esclusivamente il codice assegnato al medico che si vuole votare: dallo stesso cellulare è possibile esprimere una sola preferenza per ogni categoria (ad esempio, A1 o A2 o A3 per la prima sezione; B1 o B2 o B3 per la seconda ecc.; il costo dell’SMS sarà quello del proprio piano tariffario, senza spese aggiuntive).

Ecco i nomi divisi in sezioni: categoria “A” (ASP Messina) Asciutto Francesco (codice A1), Ricciardo Cono Tindaro (A2) e Crisafi Salvatore (A3); per la categoria “B” (Policlinico G. Martino) Briguglio Marilena (B1), Pellicanò Giovanni (B2) e Fiore Patrizia (B3); per la categoria “C” (Papardo) Casile Carlo (C1), Aliberti Claudio (C2) e Consolo Giovanni (C3); per la categoria “D” (IRCCS Neurolesi–Piemonte) Caminiti Fabrizia (D1), Leonardi Salvatore (D2) e Marino Silvia (D3); per la categoria “E” (ospedalità privata) De Matteis Marco (Casa di cura Cappellani, E1) e Russo Giuseppe (COT, E2); per la categoria “F” (Odontoiatria) Barresi Paolo (F1), Casilli Giuseppe (F2) e Freni Terranova Francesco (F3); per la categoria “G” (non includibili in altre categorie) Barbaro Luigi (G1), Curtò Lorenzo (G2) e Certo Francesco (G3).

“Un lavoro prezioso e articolato quello svolto dalla Giuria di cui vado molto fiero – spiega il consigliere segretario dell’Ordine Salvatore Rotondo, presidente della commissione – perché sono emersi diversi nomi di giovani colleghi particolarmente meritevoli che hanno ricevuto numerose segnalazioni. Il 6 giugno, grazie al televoto, avremo una classifica parziale, secretata nel software, delle preferenze raccolte da ognuno e che vale solo per il 50%; lo stesso televoto infatti sarà riaperto durante la Festa del Medico, in programma venerdì 10 giugno al Palacultura (inizio ore 16), per pochi minuti e per ogni categoria di voto e il pubblico presente potrà votare nuovamente i medici in nomination e questo voto varrà per il 50%; la classifica finale risulterà dalla somma delle due percentuali”. Della giuria fanno parte: Giovanni Frazzica, in rappresentanza del Tribunale per i Diritti del Malato, quale Coordinatore dell’Assemblea Territoriale Messina Nord; Giacomo Nicocia, in rappresentanza dell’A.O.U. Policlinico “G. Martino”; Domenico Sindoni (ASP Messina); Maria Felicita Crupi (IRCCS Centro Neurolesi Piemonte); Giuseppe Ranieri Trimarchi (Papardo); Domenico Chiera (COT); Daniele Sinardi (Cappellani – Giomi; Rosanna Casella (IOMI); Luca Valerio Radicati (AIOP Messina) e Giuseppe Renzo (presidente Commissione odontoiatri). In occasione della Festa del Medico saranno assegnati alcuni riconoscimenti speciali: la targa dell’Ordine al medico scrittore Alfredo Buttafarro, che sarà consegnata dal vicepresidente dell’Associazione medici scrittori italiani Giuseppe Ruggeri; premio all’Ospedale militare nella persona del direttore Alfonso Zizza per l’impegno profuso sul fronte dell’emergenza covid e premi alla carriera all’odontoiatra Bruno Militie al dottore Filippo Zagami. “Quest’anno la Festa del Medico assumerà un significato ancora più forte – evidenzia la vicepresidente dell’Ordine Francesca Granata – perché sarà svolta contestualmente alla tradizionale Cerimonia di Giuramento, con la consegna delle medaglie a chi ha compiuto 50 anni di laurea e i tesserini ai nuovi iscritti”.

Ph. Salvatore Rotondo, Giacomo Caudo, Gaetano Cincotta e Massimiliano Cavaleri sul palco della Festa del Medico 2019;

La giuria, presieduta da Rotondo, al lavoro nella sede dell’Ordine.

#OrdineMediciMessina #Medicina #Salute #eventi #Messina #omceomessina #premiazioni #festadelmedico #sanità #concorso #televoto

Com. Stam./foto