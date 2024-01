Festa del Tricolore : patrimonio culturale nel cuore e nella mente degli italiani 

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Tricolore, una giornata celebrativa nazionale italiana istituita con legge 31.12.1996 n.671 per ricordare la nascita della bandiera nazionale .

Un importante momento per celebrare i valori di libertà, democrazia, solidarietà a fondamento della Nazione e per riflettere su come rispondere alle difficili sfide del nostro tempo.

Il Tricolore siamo tutti noi intesi come comunità italiana: i nostri desideri, i nostri sogni, il nostro retaggio e lo slancio verso il futuro. E per tale motivo che guardando il Tricolore, tutti noi cittadini italiani dovremmo in esso riconoscerci , abbracciati ed uniti oltre ogni possibile divisione possa esserci nel quotidiano.

La Festa del Tricolore a Messina sarà celebrata giorno 10 gennaio ore 9:30 al Palacultura per avere la presenza di giovani studenti a cui trasmettere i valori e gli ideali racchiusi nella Bandiera Italiana indispensabili per la loro crescita come cittadini: una crescita che passa attraverso il senso di appartenenza nazionale.

Cav. Avv. Silvana Paratore

Vicepresidente Nazionale A.N.I.O.M.R.I.D.

