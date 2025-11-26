Festa della Cicerchia, legumi e tradizione

Serra de’ Conti (AN), la 30ª Festa della Cicerchia – 27/30 novembre. Quando l’autunno profuma di legumi e tradizione, a Serra de’ Conti è tempo di Festa della Cicerchia. Dal 27 al 30 novembre 2025 il borgo marchigiano si trasforma in un grande percorso del gusto, dove ogni vicolo racconta sapori, storia e accoglienza autentica.

Tre giorni in cui il borgo marchigiano diventa la capitale del gusto, della tradizione e dell’ospitalità autentica nelle ben 17 cantine, ognuna con un menù differente. La giornata del 27 sarà invece un “fuori-cicerchia” ovvero fuori dal centro storico ma dentro il mondo della cicerchia, con la possibilità di degustare il legume declinato in piatti differenti.

Protagonista unica e indiscussa è lei, la cicerchia, un piccolo legume antico, beige e leggermente schiacciato, ma dal carattere fortissimo. Non è solo buonissima, è anche un concentrato di proteine, fibre, vitamine del gruppo B, calcio, fosforo e ferro: un superfood della tradizione contadina! Non sorprende che ogni anno aumentino i suoi fan… e per festeggiare i 30 anni della manifestazione, l’entusiasmo è alle stelle.

La festa si svolge nel Centro Storico di Serra de’ Conti, racchiuso tra le mura medievali: un luogo tanto suggestivo da essere chiamato da molti una piccola “perla delle Marche”. Le vie, i vicoli e le piazze si illuminano con ceri, creando un’atmosfera calda, romantica e conviviale. Sedersi attorno al fuoco, sentire il profumo della legna che arde, del pane appena sfornato, dei sughi tradizionali delle cantine… è un’esperienza quasi magica.

Le protagoniste del gusto sono le 17 cantine storiche, ognuna con almeno 5 piatti differenti: tradizionali, creativi, sorprendenti. La “Zuppa di cicerchia in pagnotta” è sempre la più ricercata, mettetevi in fila!

Ci saranno primi, secondi, contorni e dolci che raccontano il territorio.

La cicerchia di Serra de Conti, presidio slow food, sarà accompagnata da un ospite d’onore: chef Galdino Zara, premiato a Roma di recente, presenterà alcuni fra i vari presidi del Veneto.

La cura nella scelta delle ricette e la qualità delle materie prime rendono questa festa un vero paradiso per gli amanti della buona tavola. Ma la magia non finisce qui: tra un assaggio e l’altro si può passeggiare tra mostre fotografiche, c’è quella di Rolf Schertenleib nella Chiesa di San Michele, poi ci sono le mostre pittoriche, artigianato artistico e visitare il suggestivo Museo delle Arti Monastiche, aperto con orario continuato per tutta la manifestazione.

E quando cala la sera… si accende la festa! Tutte le quattro serate saranno animate da cantastorie, artisti di strada, street band e gruppi folkloristici in costume, con canti, balli e spettacoli itineranti che trasformano il paese in un palcoscenico a cielo aperto.

27, 28, 29 e 30 novembre 2025: quattro giorni per celebrare 30 anni di sapori, storia e convivialità.

A Serra de’ Conti, la cicerchia non è solo un legume: è identità, memoria… e felicità condivisa.

Non mancheranno gli espositori con oggettistica ricercata e prodotti del territorio marchigiano, ma non solo.

Info:

Data – 27/30 novembre

Località: Serra de’ Conti (Ancona)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

www.facebook.com/fuoriportaweb

www.instagram.com/fuoriportafortravel

di Roberto Dall’Acqua