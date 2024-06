Festa della Repubblica. Pino Giordano, Ugl Matera: “La ricorrenza del 2 giugno per apprezzare il senso profondo e l’altissimo valore etico e storico”

“L’Ugl Matera in ricorrenza al 78° Anniversario della Festa della Repubblica Italiana di oggi, domenica 2 giugno 2024, dedica un’attenzione speciale al tricolore e ai suoi significati.

Il verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni così come definito dall’articolo 12 della Costituzione della Repubblica Italiana del 27 dicembre 1947, che simboleggia, con i suoi colori, i valori fondanti dello Stato e ricorda gli episodi storici che hanno plasmato il nostro Paese. Festeggiare la Repubblica italiana significa, dunque, sottolineare la centralità della persona, il riconoscimento della sua integrità e inviolabilità e il primato dell’uguaglianza tra gli esseri umani; tutti diritti che caratterizzano la struttura democratica della nostra Repubblica e valori in cui si riconosce pienamente il Sindacato Ugl. Per l’Ugl di Matera, la Festa sia sempre più vicina al materano e alla cittadinanza del meridione d’Italia. Si voglia ricordare ciò che lega il nostro territorio, il popolo Italiano, la nostra bandiera, ch’è come un ‘bignami’ della storia italiana: in essa sono riassunti e condensati due secoli importantissimi che hanno portato alla creazione della Repubblica. Sono tanti i modi per riscoprire le nostre radici e sono tutti validi se ci ricordano l’opportunità e le responsabilità derivanti dall’essere cittadini italiani in special modo nei giovani di oggi: il giorno del 2 giugno per l’Ugl deve sempre far comprendere che, solo attraverso le opportune e mirate forme partecipative e di sensibilizzazione, si può apprezzare il senso profondo e l’altissimo valore etico e storico di una ricorrenza non solo celebrativa, ma intesa quale momento di riaffermazione e diffusione degli altissimi valori di cui la nostra Costituzione e’ portatrice”.

E’ quanto dichiara Pino Giordano, Segretario Provinciale dell’Ugl Matera in occasione della Festa della Repubblica.

Com. Stam. + foto UGL