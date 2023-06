Festa fine anno dell’istituto “Duca degli Abruzzi” di Catania

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”. Questo è il messaggio inciso sulle targhe che l’istituto “Duca degli Abruzzi” e l’ITS di Catania hanno consegnato, rispettivamente ai propri studenti e ai propri cadetti, a degna conclusione dell’anno scolastico e accademico.

Una consolidata tradizione presenziata dalla dirigente del “Duca degli Abruzzi di Catania”, Vice Presidente dell’ITS di Catania e Cavaliere Brigida Morsellino. Accanto a lei il giornalista Davide Di Bernando. “Abbiamo consegnato ad ognuno dei nostri ragazzi una targa ricordo per questi cinque anni di formazione- sottolinea Morsellino-. La scuola ha il dovere di salutare in modo adeguato i propri studenti e per questo portiamo avanti una tradizione consolidata che vede giovani uomini e donne già proiettati nel mondo del lavoro”. Altro appuntamento importante, che ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, è stata la presentazione, all’interno laboratorio di navigazione intitolato al dottor Guido Grimaldi (nonno dell’attuale Presidente di ALIS), del nuovo simulatore. “Si tratta di un impianto avveniristico- prosegue la dirigente- che permetterà ai nostri studenti di apprendere in modo ancor più interattivo”. Ad aprire la manifestazione è stato il Coro dei Docenti del Politecnico del Mare che ha eseguito l’inno di Mameli. Successivamente la dirigente Morsellino ha letto la lettera di saluti di Guido Grimaldi. Presenti moltissimi ospiti a rappresentanza del mondo politico, sociale, imprenditoriale e istituzionale. “In questi ultimi anni la crescita dell’Accademia è stata esponenziale- dichiara il presidente dell’ITS di Catania Prof. Ing. Antonio Scamardella– tanti risultati sono già stati ottenuti ma molti altri vanno ancora conquistati. In un contesto come quello della formazione e dei trasporti i nostri cadetti hanno saputo raccogliere questa importante scommessa. Da anni l’ITS di Catania forma profili professionali di grande rilevanza. Stiamo facendo un grande lavoro e i numeri raggiunti finora ci stanno dando ragione”. “Questa scuola è un fiore all’occhiello per tutta la città- ribadisce il Sindaco di Catania Enrico Trantino, salito sul palco per premiare gli studenti- oggi il capoluogo etneo conta su importanti partner di caratura nazionale e internazionale grazie anche ad un porto in continua crescita”.

