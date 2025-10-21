Feste d’autunno: i Carabinieri incontrano la cittadinanza per la prevenzione truffe

Novi Ligure – Sono molteplici gli appuntamenti organizzati in tutto il novese, da “Dolci terre” in città al weekend dei saldi a Serravalle Scrivia, fino alle sagre di paese, con quella, dall’ampio seguito, delle castagne a Cabella.

Immancabile la presenza dei Carabinieri, che, oltre alla vigilanza volta a garantire il pacifico godimento e la sicurezza degli eventi, proseguono la campagna informativa sul tema delle truffe. Vivo l’interesse della cittadinanza, attratta dalla presenza della Stazione Mobile, dove hanno trovato personale preparato e disponibile a fornire informazioni e ad ascoltare segnalazioni di ogni genere, anche in merito a criticità eventualmente rilevate sul territorio.

Il servizio della Stazione Mobile, impiegata in città e a Serravalle Scrivia, ha offerto l’occasione per un incontro con coloro che normalmente non passano dagli uffici di polizia e che, nella circostanza, hanno potuto avere un punto di contatto più semplice e diretto.

La Stazione Mobile, elettrica, silenziosa, ecosostenibile, è a tutti gli effetti un vero ufficio su quattro ruote, con tutti i comfort, per ricevere gli utenti in qualsiasi luogo e condizione, anche grazie a una rampa automatizzata per l’accesso a bordo di chi ha difficoltà motorie. Pensata per i centri urbani, ma non solo, la Stazione Mobile è totalmente full green.

A Cabella, durante il pomeriggio di festa domenicale, i Carabinieri delle Stazioni del luogo e di Rocchetta hanno informato i cittadini sul tema delle truffe con una distribuzione nelle piazze e porta a porta di volantini predisposti ad hoc, con indicazioni e consigli su come affrontare il problema, attraverso la prevenzione e la tempestiva segnalazione al 112.