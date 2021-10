Festeggiamenti di Halloween: il Circo di Peschiera Borromeo (Milano) mette in scena Maleficent Tribute

Nel tendone di Paride Orfei avrà luogo uno spettacolo di Halloween con incredibili performance circensi. Ingresso con green pass o tampone 48h. Saranno adottate tutte le regole di prevenzione della diffusione del covid-19 e garantito il distanziamento

Peschiera Borromeo (Milano) – La voglia di trascorrere qualche ora in leggerezza e allegria, seppur nel pieno rispetto delle disposizioni di sicurezza per la prevenzione della diffusione del covid-19, ha spronato gli artisti del Piccolo Circo dei Sogni di Peschiera Borromeo (Milano), in via Carducci 6, a rimettersi al lavoro e far ritorno sotto i riflettori per stupire e lasciare a bocca aperta il pubblico.

«Maleficent Tribute, in programma per domenica 31 ottobre 2021 alle ore 15.30 e in replica alle 18.30, porta in scena tutte le creature delle tenebre (anime perdute, demoni, rinnegati, scheletri, morti viventi) che vengono attirate dalla mostruosa magia di Maleficent – spiega Sneja Nedeva, direttore artistico del circo -. Ogni creatura dovrà mostrare le proprie abilità nella serata di Halloween, la più terrificante dell’anno».

Lo spettacolo, adatto ad adulti e a bambini di tutte le età e della durata di quasi due ore (con una pausa tra un tempo e l’altro di 15 minuti), vedrà all’opera gli artisti del tendone di Paride Orfei che, truccati e mascherati, eseguiranno incredibili evoluzioni (discipline acrobatiche, numeri aerei, equilibrismo, giocoleria, danze, trapezio, etc.).

«Come ogni Halloween invitiamo grandi e piccini a presentarsi travestiti per rendere ancora più bella la festa, anche se ci aspettiamo da tutti grande responsabilità – spiega Paride Orfei -. In questa edizione verranno adottate tutte le regole di prevenzione per contrastare la diffusione del covid-19, sarà obbligatorio l’uso della mascherina e bisognerà avere con sé il green pass o il tampone 48h».

Durante la festa di Halloween sarà attivo il servizio bar con panini e salamelle, pizza, dolci e bevande. Prevendite al numero 3316522892.



