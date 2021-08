È tutta siciliana la creazione e la produzione del cortometraggio “Mai Insieme a Te”, vincitore dei premi Miglior film italiano e Miglior regia al Festival di Cefalù 2021. Tutta la squadra di Atom, azienda di produzione cinematografica palermitana, è orgogliosa di aver partecipato al progetto della loro regista Giulia Galati.

Il cortometraggio rivela, come nei lavori precedenti della Galati, un forte impegno sociale, stavolta puntando tutto contro la violenza sulle donne. Il messaggio e l’impegno nel progetto, che nasce dall’idea di tre donne ed è rivolto alle donne (Angela Failla sceneggiatrice, Giulia Galati regista e Vanessa Galipoli attrice protagonista), assumono tanto valore da essere supportati e condivisi da tantissimi uomini, rendendo ancor più forte il grido di “Mai Insieme a Te”.

“Atom già da tempo è impegnata in battaglia sociali attraverso la produzione di cortometraggi come questo. Il premio, infine, ha dato un senso al lavoro fino ad ora svolto. Il fatto che l’attenzione della giuria si sia focalizzata sul messaggio che volevamo mandare è già un grande successo per tutti noi che vi abbiamo lavorato”, spiega Giulia Galati. “Sono felicissima – continua la regista – è stato davvero inaspettato arrivare ad essere vincitore assoluto su 3000 altri corti”.

Grande soddisfazione anche da parte della casa produttrice. “È bello sapere che all’interno di un team ci sono persone che riescono a trasmettere messaggi intensi e di grande valore come questo – ha detto Manfredi Simonetti, fondatore di Atom – Lo considero come un piccolo supporto a quella che è una grande guerra sociale. In quest’ultimo periodo – ha aggiunto Simonetti – ci stiamo affacciando sempre di più al mondo della cinematografia e ricevere un premio nella nostra Sicilia, tra tanti concorrenti, per noi è un motivo in più per fare sempre meglio”.

