Festival del teatro popolare di Palermo II edizione La commedia trova “casa” al Golden

Per il secondo anno consecutivo l’Associazione Gags torna a Palermo con la rassegna che mette insieme il migliore teatro siciliano e la più amata commedia italiana Sei i titoli in calendario, dal 21 novembre al 26 maggio: si parte con “Gatta ci cova” di Antonino Russo Giusti con la regia di Gilberto Idonea ripresa dal figlio Alessandro

Palermo, Teatro Golden, dal 21 novembre 2023 al 26 maggio 2024

Un cartellone che mette insieme il migliore teatro siciliano e la più amata commedia italiana.

A Palermo, per il secondo anno consecutivo, l’Associazione Gags di Alessandro Idonea, l’attore e regista figlio del grande mattatore Gilberto, offrirà al pubblico un allegro e spensierato diversivo per trascorrere la domenica pomeriggio. Dopo il successo dello scorso anno il Teatro Golden di Palermo apre il sipario sulla seconda edizione del Festival del teatro popolare che torna in scena dal 21 novembre al 26 maggio.

Il festival parte domenica 21 novembre alle ore 18, con “Gatta ci cova” – uno dei cavalli di battaglia di Gilberto Idonea di cui il figlio Alessandro riprende la regia – dell’autore catanese Antonino Russo Giusti (il cui titolo originale è appunto “L’articolo 1083”) la cui popolarità si deve all’arte e alla mimica di Angelo Musco, protagonista insieme all’inseparabile Rosina Anselmi dell’omonimo film di Gennaro Righelli, che vedrà in scena oltre allo stesso Idonea anche Bruno Torrisi e Loredana Marino. Domenica 3 dicembre Giovanna Criscuolo e Vincenzo Volo saranno i protagonisti di “Café Chantant”, commedia popolare ambientata nella Catania dei primi del ‘900 e tratta da “Il Malandrino” di Enrico Serretta, qui proposto nell’adattamento di Mario Sangani, che firma anche la regia. Il 2024 si apre con la nuova esilarante commedia di Marco Cavallaro, autore siciliano che ha firmato grandi successi come “That’s Amore” e “Amore sono un po’ incinta”, che domenica 21 gennaio arriva a Palermo con “Come fosse amore”, commedia dalla grande ilarità che affronta il tema delle delusioni d’amore da un punto di vista prettamente femminile.

Il 10 marzo arriva per la prima volta a Palermo “L’importanza di essere Idonea”, l’imperdibile one man show di Alessandro Idonea nato per ricordare l’amatissimo Gilberto, ma anche per rendere omaggio ai grandi padri del teatro siciliano: Nino Martoglio, Angelo Musco e Luigi Pirandello. Ma sarà il ricordo dell’attore catanese – che firmò anche l’ideazione dello spettacolo e la scelta dei testi partendo dalla comparazione della sua vita con quella di Angelo Musco – il fulcro dello spettacolo che, come una performance, si configura come un assolo di grande virtuosismo: «Uno spettacolo che racconta una Sicilia diversa – dice Alessandro Idonea – ben lontana da luoghi comuni e dai cliché che tanto piacciono al piccolo schermo. Una Sicilia altra, quella che ha esportato e continua ad esportare cultura nel mondo».

Il comico catanese Carmelo Caccamo – volto noto delle tv locali per il personaggio della Signora Santina – domenica 21 aprile sarà il protagonista della commedia “L’hai mai visto un elefante che vola?” scritta da Salvo Sottile, in cui interpreterà un trentottenne di centottanta chili, impacciato e timido con le donne, che si trasforma improvvisamente in un impenitente donnaiolo suscitando le ire della dirimpettaia Mafalda, segretamente innamorata di lui….

La seconda edizione del Festival del teatro popolare si conclude il 26 maggio con “La banda degli onesti”, versione teatrale liberamente tratta del famoso film culto del 1956 diretto da Camillo Mastrocinque e scritto a quattro mani dai maestri di satira e umorismo popolaresco Age & Scarpelli, arricchita da nuove invenzioni sviluppate sulla linea dei personaggi originali. Un omaggio a due mostri sacri della commedia all’italiana, Totò e Peppino De Filippo, che vedrà in scena Alessandro Idonea, Bruno Torrisi, Vincenzo Volo, Salvo Disca e Giovanna Criscuolo.

Informazioni

Teatro Golden, via Terrasanta 60, Palermo

Gli spettacoli saranno messi in scena domenica alle ore 18.

Abbonamenti a partire da € 70.

Botteghino: aperto da lunedì a venerdì, ore 10- 13.30 e 17- 19.30

Informazioni ai numeri 0916264702 e 337951927.

