festival della formazione innovativa: famiglie e docenti connessi per affrontare la rivoluzione educativa digitale

Palermo. Formazione digitale e innovazione pedagogica al centro dell’appuntamento del 16 e 17 giugno 2025, presso la scuola ICS Michelangelo Buonarroti (via Tembien, 1, a Palermo), con al centro il tema: “Docenti e famiglie connessi per crescere: insieme nella scuola digitale”.

È questo il Festival della Formazione Innovativa, organizzato da UNIVERSO CAMPUS – dopo le tappe a Pisa, Casalmaggiore (CR), Bologna e altre scuole d’Italia; spazio di confronto e di crescita professionale rivolto ai docenti delle scuole di Palermo che hanno aderito per la prima volta all’iniziativa: IC Abba Alighieri, ICS Domenico Scinà – Gaetano Costa e ICS Michelangelo Buonarroti.

Obiettivo del Festival è rafforzare il ruolo della Scuola come punto di riferimento nell’era digitale, promuovendo un dialogo costruttivo tra insegnanti, studenti e famiglie: creare un’alleanza educativa tra scuola e famiglia, favorendo un ambiente di apprendimento aperto, inclusivo e innovativo, per promuovere un dialogo digitale efficace, capace di sostenere la crescita umana e culturale dei giovani, rispettando le nuove sfide e opportunità offerte dalla tecnologia.

Hanno annunciato la loro presenza diversi rappresentanti delle istituzioni: Nuccia Albano, assessore regionale alla Famiglia; Vincenzo Cusumano, dirigente generale dell’Istruzione; Gianfranco Amato, direttore del CTS (Comitato Tecnico Scientifico) dell’Osservatorio permanente sulle Famiglie; Aristide Tamajo, assessore comunale dell’Istruzione del Comune di Palermo.

Le due giornate saranno una piattaforma di approfondimento e di formazione, con al centro temi strategici: coding, pensiero computazionale e robotica, con focus sull’utilizzo di kit come MBOT per sviluppare competenze digitali; creatività e problem solving. E poi Metaverso e ambienti immersivi, per esplorare le potenzialità di ambienti virtuali e rendere l’apprendimento più coinvolgente e interattivo, favorendo nuove modalità di comunicazione e collaborazione. Materiali spaziali e tecnologie innovative saranno utili per approfondire l’impiego di materiali avanzati e tecnologie spaziali sull’educazione, per stimolare l’interesse scientifico e la curiosità dei giovani. Strumenti di progettazione digitale come Canva, per supportare i docenti e gli studenti nello sviluppo di contenuti visivi, creativi e di facile utilizzo, saranno utili per rendere più efficace e accattivante l’apprendimento degli studenti. Mentre Cybersicurezza e tutela dei dati saranno al centro per sensibilizzare su un tema cruciale per studenti e docenti. Ancora, il tema dell’Intelligenza artificiale, per analizzarne le opportunità e le sfide attraverso le applicazioni pratiche nell’insegnamento e nell’apprendimento personalizzato. Saranno affrontati anche aspetti etici, il tema della nomofobia e i rischi della dipendenza da smartphone.

“Per superare il gap tra docenti, studenti e familiari e favorire una transizione digitale efficace –

dichiara Sandro Oliveri, CEO della Universo Campus – è fondamentale adottare un approccio strategico che combini lo sviluppo di competenze trasversali e una formazione innovativa dei docenti.

Stiamo lavorando insieme a Campus Tech, per offrire il Festival della Formazione Innovativa come punto di riferimento per tutto il territorio palermitano e siciliano, promuovendo una cultura della formazione continua e dell’innovazione nella scuola pubblica. Un’occasione per affrontare le sfide del mondo digitale, creando un ecosistema scolastico più aperto, collaborativo e preparato per il futuro.”

Euroform, partner e sponsor ufficiale dell’evento, sarà presente con i propri studenti che offriranno un servizio di catering durante la giornata, contribuendo a creare un momento di convivialità e di scambio tra i partecipanti.

