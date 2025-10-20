Festival delle Letterature Migranti. XI FLM: “Annessioni” Cantieri culturali della Zisa di Palermo dal 22 al 25 ottobre

Un’edizione speciale insieme al Festival Sabir di Arci Tra le novità, la sezione “Identità alla ricerca” dedicata ad autori under 35 italiani anche di seconda generazione

Palermo. È “Annessioni” il titolo dell’XI edizione del Festival delle Letterature migranti, la rassegna letteraria internazionale e diretta dal giornalista e scrittore Davide Camarrone insieme a tanti curatori e collaboratori, dedicata all’incontro tra popoli e a tutte le forme di migrazione fisica e culturale dei nostri tempi.

Un’edizione speciale del Festival promosso dal Comune di Palermo in partnership con numerose altre istituzioni pubbliche e private e che, per la prima volta, si terrà in collaborazione con un altro importante festival culturale, il Sabir di Arci nazionale, condividendo gli spazi dei Cantieri Culturali alla Zisa e uno stesso traguardo: 11 anni di vita e di attenzione rispetto ai temi della migrazione, dei diritti, della pace. Collaborazione che guarda al futuro, a una condivisione di temi e prospettive. FLM nasce con il fine di riconoscere alla città di Palermo un ruolo centrale tra i flussi migratori nel Mediterraneo: luogo di promozione delle letterature e delle diverse forme culturali, polo di riflessione sul loro ruolo nel promuovere la conoscenza e la convivenza tra i popoli. Sabir come spazio di incontro tra la società civile del Mediterraneo, istituzioni locali, città, giornalisti, intellettuali, persone con esperienze migratorie e persone che hanno cercato rifugio in Europa.

Due festival da sempre densi di appuntamenti che, quest’anno, inseriranno nei rispettivi programmi, eventi in condivisione. “Uniremo le nostre voci per riflettere insieme sulle dinamiche sociali e culturali del presente – dicono gli organizzatori -. La nostra storia, il nostro tempo, procede per violente digressioni, per annessioni forzate, fisiche e intellettuali, egemonie e tentativi di cancellazione del pensiero dialettico. La smemoratezza, l’effimero, le contro verità, costituiscono elementi essenziali di un sistema di distorsione e controllo dell’opinione pubblica che si fa spazio attraverso la comunicazione digitale. La letteratura, le arti, il dialogo tra le culture, sono antidoti a tutto questo, spargendo semi di libertà che le comunità possono coltivare”.

Tra le novità di quest’anno, un’iniziativa internazionale legata alle traduzioni di Horcynus Orca, testo del quale ricorre il cinquantenario, e la sezione “Identità alla ricerca” dedicata agli autori italiani under 35 anche di seconda generazione. Un progetto finanziato da SIAE e Mic nell’ambito del programma “Per chi crea” che nasce dall’idea di letteratura come forma di migrazione identitaria. Fruitori principali saranno i giovani: studenti di Palermo e di centri aggregativi della città che avranno modo di ascoltare e confrontarsi con alcune delle nuove voci della letteratura italiana che si sono contraddistinte per la loro originalità e per i temi trattati, oltre che per le scelte linguistiche attorno al ruolo della migrazione, del cambiamento e della ricerca nella definizione del sé.

Ai Cantieri della Zisa porteranno i loro successi editoriali e anticipazioni sui libri in uscita: Francesco Spiedo (1992), autore dei romanzi “Stiamo abbastanza bene” e “Non muoiono mai” e “Difettosa” (con Nagla Augelli) pubblicati da Fandango; Emanuela Anechoum (1991), scrittrice italo-marocchina, autrice del romanzo “Tangerinn” (tra i vincitori del Premio Selezione Bancarella 2024), edito da Edizioni e/o, in cui riesce a evidenziare la complessità di un’identità mista; Eleonora Daniel (1995), milanese, caporedattore e editor di Accento edizioni (Roma), autrice di racconti e dell’applaudito romanzo d’esordio “La polvere che respiri era una casa” (Bollati Boringhieri, 2025).

E ancora: Mohamed Maalel (1993), scrittore e giornalista italo-tunisino, autore di “Baba”, edito da Accento Edizioni (Premio The Italian Review e Premio Leggo Quindi Sono); Antonio Schiena (1990) pugliese, autore di romanzi tra cui il fortunato “Non contate su di me” (vincitore premio Leggo Quindi Sono); e Nogaye Ndiaye (1997), scrittrice italiana di origine senegalese, autrice del romanzo “Fortunatamente nera: il risveglio di una mente colonizzata”, edito da Harper Collins in cui riesce a raccontare i pregiudizi riuscendo a destrutturarli, mostrando le debolezze alle base di ogni forma di razzismo.

Come per ogni edizione, il tema del festival sarà declinato pure in tutti gli altri linguaggi della rassegna: artistico, audiovisivo e musicale.

Com. Stam.