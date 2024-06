Festival di podi al 24° Rally Historic dei Nebrodi

Sui primi gradini della gara che si è conclusa in tarda serata sono saliti per il 2° Raggruppamento Savioli-Savioli per il 3° Modica-Messineo, che sono stati primi anche della classifica assoluta e Mistretta-Cangemi per il 4°

Sant’Angelo di Brolo (ME) 17 giugno. Finale con grandi festeggiamenti per i protagonisti del 24° Rally Historic dei Nebrodi, dopo che ad accendere la gara erano state le Porsche 911 Rs che si sono alternate in testa alla competizione. In 2° raggruppamento hanno prevalso Marco Savioli e il nipote Gianluca che con la Porsche del team Bassano sono stati al comando della graduatoria assoluta nella prima parte della gara. Sul podio con loro hanno festeggiato anche Giovanni Spinnato e Fabio Mellina, in evidenza con la Porsche della Island Motorsport e Italo Ricevuti e Monica Catalano con la BMW 2002. Primi di 3° Raggruppamento e della classifica assoluta sono stati Giovanni Modica e Calogero Messineo con la Porsche Ro Racing, secondi di raggruppamento Luigi e Giovanni Marino con la Autobianchi A112 del Island Motorsport e terzi Antonino Di Lorenzo e Francesco La Franca con Alfa Sud Tdi pure Island Motorsport. Successo di 4° raggruppamento per Vito Mistretta e Andrea Cangemi con la R5 gt turbo del team Asd del Mago, secondi Walter Ansorge e Pierluigi Catanese con la lancia delta integrale del Cst Sport e terzi Francesco Ospedale e Giuseppe Lusco su Volkswagen Golf Gti del Palladio Historic.

