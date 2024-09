FESTIVAL DI SANREMO – I NOMI DEI CANTANTI

Festival di Sanremo 2025: un talent show per le nuove proposte

In vista della kermesse, Carlo Conti annuncia un contest per scoprire e selezionare i quattro giovani talenti che si esibiranno all’Ariston a febbraio. Parallelamente la scelta dei 24 Big a dicembre.

Continuano le novità sul prossimo Festival di Sanremo. Per l’edizione 2025, la selezione delle Nuove Proposte avverrà attraverso un nuovo format: un talent show che si svolgerà in cinque serate su Rai2. Lo ha annunciato Carlo Conti, presentatore e direttore artistico della kermesse, che ha confermato che non sarà lui a condurre queste serate, ma l’obiettivo sarà scoprire i quattro giovani talenti che arriveranno a esibirsi all’Ariston a febbraio.

«Stiamo lavorando. La commissione artistica che mi aiuterà a scegliere le nuove proposte è già al lavoro, c’è tempo fino all’8 ottobre per candidarsi, per i ragazzi dai 16 ai 26 anni”, ha detto il conduttore al Tg1. Parallelamente, è iniziato l’ascolto delle canzoni dei Big: «Mi stanno mettendo in difficoltà. C’è di tutto: la melodia, il brano impegnato, la musica leggera, la dance…». Conti ha anche raccontato il suo «metodo di lavoro» per selezionare le canzoni: «Quando mi arrivano i brani faccio un ascolto di getto, a volume basso. Poi pian piano li memorizzo, e ogni tanto, anche in momenti inaspettati, me li sento». L’annuncio dei 24 nomi a dicembre?. Ci sarà ancora il terzetto che ha primeggiato nel 2024? Rivedremo Angelina Mango, Geoloer e Annalisa a Sanremo?

di Giada Coacci

Foto ufficio stampa