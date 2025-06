“Festival Musica Bella” per Gianni Bella

Il 28 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo (Parma), si terrà la 3ª edizione del FESTIVAL MUSICA BELLA, l’evento musicale dei cantautori emergenti, interamente dedicato al grande compositore e cantautore GIANNI BELLA.

Il festival, pensato per valorizzare il talento e la scrittura dei giovani artisti, è stato ideato da Chiara Bella, figlia di Gianni, e da Emanuela Cortesi, vocal coach e vocalist. Conduzione e direzione artistica Riccardo Benini.

Si rinnova la scelta di svolgere il festival nell’affascinante e suggestivo borgo medievale di Montechiarugolo, dimora e fonte di profonda ispirazione per Gianni Bella. Montechiarugolo, parte dell’Associazione “Borghi più belli d’Italia”, si è aggiudicato un posto tra i dieci finalisti dell’ultima edizione del contest televisivo di RAI 3, “Il Borgo dei Borghi”.

La serata sarà impreziosita dalla presenza speciale di due grandi protagonisti della musica italiana: MAURIZIO VANDELLI, storico frontman degli indimenticabili Equipe 84, voce di brani cult come “Io ho in mente te”, “Tutta mia la città” “29 settembre”, e MARCO FERRADINI, che con “Teorema” ha scritto una delle pagine più memorabili della canzone d’autore.

«Ormai giunti alla terza edizione, e fieri dei risultati conseguiti, siamo sempre più entusiasti di portare avanti, con determinazione, questa rassegna, che vuole essere una vetrina per i giovani artisti che vogliono emergere nel mondo della musica – racconta Chiara Bella – I ragazzi verranno selezionati non solo per il valore artistico, ma anche per la passione e la volontà che dimostrano nei confronti di un sogno che possono realizzare solo attraverso il sacrificio e la dedizione, poiché il talento da solo non basta. Ed è questa la lezione di vita che un’artista come Gianni Bella ci ha insegnato.».

La Commissione Artistica del Festival Musica Bella sceglierà, tra le numerosissime candidature ricevute, 10 artisti che verranno annunciati entro il 13 giugno e si esibiranno il 28 giugno in Piazza Mazzini a Montechiarugolo. Una giuria composta da addetti ai lavori, giornalisti, produttori musicali, discografici, autori e compositori di rilevanza nazionale, decreterà il vincitore tra i finalisti che saliranno sul palco.

Sarà Gianni Bella a consegnare al vincitore del Festival il premio, che consiste in un riconoscimento in denaro pari a € 1.000. La Commissione Artistica, presieduta dall’autore e compositore Giuseppe Fulcheri assegnerà, inoltre, la targa per il Miglior Testo inedito.

Il Festival Musica Bella sarà presentato da Riccardo Benini, direttore artistico della manifestazione, insieme a Chiara Bella.

«Condurre anche quest’anno il Festival Musica Bella è per me motivo di grande gioia. Sono felice di far parte di un progetto ispirato e dedicato a Gianni Bella, insieme a Chiara, che rende questa esperienza ancora più coinvolgente e significativa– dichiara Riccardo Benini, già direttore artistico e presentatore di prestigiosi festival – Inoltre, è sempre entusiasmante osservare la passione e l’energia dei giovani e offrire loro un’opportunità.»

«Torna a Montechiarugolo un evento che tanto successo ha avuto nelle scorse edizioni. Merito anche della sua capacità di mettere al centro la musica italiana, il cantautorato classico insieme al talento dei giovani. Un’occasione per promuovere la cultura musicale oltre che il nostro territorio. Il Festival quest’anno si presenta in una formula rivisitata, segno di un evento che evolve e che speriamo possa continuare a crescere – raccontaDaniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo –Un ringraziamento particolare va alla famiglia Bella, che organizza con noi questa manifestazione, e soprattutto al Maestro Gianni Bella, per le tante canzoni che ci ha regalato e che hanno fatto la storia della musica italiana; canzoni conosciute in tutto il mondo, che ci rendono orgogliosi di averlo come concittadino e di cui, non a caso, abbiamo scelto i versi per valorizzare il nostro Borgo.».

«Quando in era pre-Covid abbiamo iniziato a parlare della realizzazione di questo Festival, avevamo una visione ancora limitata, l’obiettivo era la prima edizione. Oggi possiamo guardare con molta fiducia al futuro, grazie all’esperienza e al successo delle prime due edizioni. È stato molto emozionante trovare tanti giovani talentuosi, conoscitori ed interpreti appassionati di testi creati in un’epoca nella quale non erano neppure nati – afferma Giuseppe Meraviglia, Assessore alla Promozione Territoriale – Auguro a tutti i finalisti di questa edizione di vivere il Festival con grande trasporto e godersi fino in fondo tutte le emozioni.».

Per partecipare alla serata è previsto l’acquisto dei biglietti al seguente link:https://www.mailticket.it/evento/47848/festival-musica-bella

Per ulteriori informazioni contattare Edizioni Musicali Nuova Gente studionuovagente@gmail.com

https://www.instagram.com/festivalmusicabella/ – https://www.facebook.com/festivalmusicabella



