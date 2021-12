Festival organistico “Città di Trapani” In Tempore Natali – edizione 2021

Prende il via sabato 18 dicembre il Festival organistico “Città di Trapani” In Tempore Natali che proporrà, fino all’8 gennaio 2022, una serie di concerti per organo ospitati in tre chiese del centro storico di Trapani che, come scrigni, si apriranno per regalare al pubblico pregevoli esecuzioni di musica per organo.

I concerti saranno ad ingresso gratuito e gli interessati dovranno ritirare gli “inviti serata” presso il botteghino del Luglio Musicale Trapanese, promotore del Festival insieme a Comune di Trapani, associazione culturale Ciuri e rivista online Loft Cultura, con la direzione artistica del maestro Leonardo Nicotra.

Il botteghino del Luglio osserverà i seguenti orari di apertura: fino al prossimo 21 dicembre, dal lunedì a sabato ore 8.30/13.00 e ore 15.30/18.00; domenica ore 9/13.00.

Dal 22 Dicembre il botteghino osserverà, invece, i seguenti orari: dal lunedì al venerdì ore 8.30/14, con apertura pomeridiana solo il lunedì e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30; il sabato l’apertura sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.

Gli inviti non distribuiti potranno essere ritirati, di volta in volta, direttamente nella sede di svolgimento del concerto. Gli interessati, oltre a ritirare i tagliandi per l’ingresso gratuito, dovranno compilare e firmare una “scheda censimento” (sia i maggiorenni sia per i minori accompagnati).

L’accesso ai luoghi di svolgimento dei concerti sarà consentito previo controllo del green pass da parte del personale incaricato.

Questo il programma completo dei concerti:

18 DICEMBRE 2021, ore 19.30

Stefano Pellini (organo)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150)

23 DICEMBRE 2021, ore 21.00

Organo La Grassa: Franco Vito Gaiezza, Carmen Pellegrino, Leonardo Nicotra, Elide d’Atri

Chiesa “San Pietro” (posti disponibili 150)

30 DICEMBRE 2021, ore 19.30

Franco Vito Gaiezza (organo), Klizia Prestia (soprano), Stefan Mircea Cutean (flauto)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150)

4 GENNAIO 2022, ore 21.00

Leonardo Nicotra (organo), Lucia Nicotra (soprano)

Chiesa “Badia Nuova” (posti disponibili 70)

6 GENNAIO 2022, ore 19.30

Leonardo Nicotra (organo), Marta Pasquini (violino)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150

8 GENNAIO 2022, ore 19.30

Claudio Di Massimantonio (organo)

Cattedrale “San Lorenzo” (posti disponibili 150)

Nell’ambito delle iniziative del Natale Mediterraneo 2021 si inseriscono anche altri tre appuntamenti musicali a cui si potrà accedere gratuitamente con le stesse modalità indicate per il Festival organistico.

29 DICEMBRE 2021, ore 21.00

Concerto Orchestra “Sheherazade”

Chiesa “San Nicola” (posti disponibili 150)

5 GENNAIO 2022, ore 21.00

Concerto “Notte di luce” a cura del coro “Ensamble Vocale”

Chiesa del Collegio (posti disponibili 150)

7 GENNAIO 2022, ore 21.00

Concerto “Christmas Carol”, a cura del Coro “Spe Salvi”

Chiesa del Collegio (posti disponibili 150)

