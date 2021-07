Torna la call for papers di giornalismo narrativo che Festivaletteratura dedica ai ragazzi tra i 18 e i 30 anni Tre i temi per il 2021: movimento, frontiera, spazio I migliori progetti saranno presentati in occasione del festival

Un progetto con cui la manifestazione sostiene il talento giovane, dando spazio a chi racconta storie vere, coniugandonarrazione e approccio documentaristico Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 agosto 2021 www.festivaletteratura.it

Mantova, 19 giugno 2021. Come facevano Truman Capote e Ryszard Kapuscinski, ancora oggi, nell’epoca della velocità e della sintesi estrema, è possibile raccontare le notizie come tracce di una storia, di mondi più ampi. Questo genere di giornalismo dalla lunga tradizione, oggi rinnovato grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia e dalla sensibilità dei giovani, è il protagonista di Meglio di un romanzo, una call for papers che dal 2014 Festivaletteratura propone a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vogliano realizzare progetti di giornalismo narrativo.

In attesa della venticinquesima edizione del festival – dall’8 al 12 settembre 2021 – anche quest’anno la manifestazione con questa iniziativa da spazio a chi sente l’urgenza di raccontare storie vere con il respiro ampio della narrazione, e insieme sostiene una volta di più il talento dei giovani.

Tre i temi proposti quest’anno: movimento, frontiera, spazio. Per partecipare basta scegliere una storia contemporanea, piccola o grande, e presentare un progetto su come raccontarla e dove (carta stampata, un blog, un video o altro).

I migliori progetti saranno presentati in occasione di Festivaletteratura 2021 e discussi con Christian Elia, condirettore di Q Code Magazine e coordinatore del progetto, insieme ad alcuni dei più autorevoli professionisti del settore, attraverso la web radio della manifestazione, che ospiterà i pitching dei ragazzi selezionati. A uno degli aspiranti giornalisti selezionati verrà affidato il compito di realizzare un reportage narrativo per il sito festivaletteratura.it in preparazione dell’edizione 2022.

Si può partecipare a Meglio di un romanzo individualmente o in gruppi di massimo sei persone. Ogni progetto va corredato da un teaser, un’anteprima capace di stimolare l’interesse degli addetti ai lavori.

Le domande di partecipazione vanno presentate entro il 20 agosto 2021, l’esito della selezione sarà reso noto entro il 23 agosto 2021.

Il bando di Meglio di un romanzo e i moduli per presentare le domande sono scaricabili dal sito del festival.

