Festività di Ferragosto: rafforzate le linee di intervento a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Palermo, Massimo Mariani, ha definito, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto, le linee di intervento prioritario in vista della festività del Ferragosto, da attuarsi anche mediante il fattivo concorso delle Polizie Locali.

All’esito dell’incontro, è stato disposto il rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento alle località a vocazione turistica ed alle zone costiere, al fine di prevenire attività illecite – compresi insediamenti abusivi, attendamenti e accensione di fuochi – suscettibili di determinare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica. In tale contesto, in ragione della consueta intensificazione dei flussi veicolari lungo le strade e le autostrade della provincia, sono stati potenziati anche i servizi di vigilanza nei tratti a maggiore percorrenza, anche al fine di contrastare i fenomeni della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze psicotrope e altre violazioni del Codice della Strada.

Il dispositivo sarà integrato dai servizi della Guardia Costiera, del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, per salvaguardare la sicurezza della balneazione, assicurare il rispetto delle norme sulla navigazione da parte dei diportisti e garantire la tempestività di eventuali interventi di soccorso.