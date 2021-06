“Ho letto che entro giugno si dovrebbe dar vita a una federazione dei partiti del centro-destra che sostengono il Governo.

Non siamo ai saldi di fine stagione, Forza Italia non può disperdere il suo tesoretto di voti e svendere la sua storia. Mi domando perché tanta fretta e per quale motivo non si apra su questo argomento un dibattito autentico in Forza Italia con il nostro leader Silvio Berlusconi. Su un passaggio così delicato sarebbe giusto ascoltare tutti e che la decisione finale fosse la più condivisa possibile” così Gabriella Giammanco, Vice Presidente di Forza Italia, portavoce azzurra in Sicilia. “Personalmente ritengo che non sia il momento di parlare di operazioni del genere. L’abbiamo sempre detto: pur riconoscendoci nell’area di centro-destra rispetto ad altri partiti che ne fanno parte siamo una realtà diversa. Cosa sarebbe cambiato? I nostri elettori non capirebbero. Un’operazione simile dovrebbe andare a beneficio di tutti ma temo che in questo caso a beneficiarne sarebbe soltanto la Lega. Anche per i pochi che, egoisticamente, sperano di preservare le proprie posizioni quest’operazione sarebbe un’incognita…” conclude Giammanco.

