FI: Giammanco “Sosteniamo Governo senza rinnegare nostri valori”

“Forza Italia ha scelto di sostenere il Premier Draghi per poter contribuire a far rialzare il Paese in un momento di crisi profonda, anche attraverso le nostre ricette.

Se si può indirizzare l’azione di Governo verso scelte per noi più efficaci abbiamo il dovere di farlo senza provocare strappi ma allo stesso tempo senza rinnegare i nostri valori”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Stare all’opposizione e criticare tutto è più comodo e più facile, sicuramente aiuta a ottenere consensi ma non aiuta i cittadini. Nel dna di Forza Italia c’è prima di tutto la responsabilità verso il Paese e a questa vocazione, per fortuna, non verremo mai meno”. Conclude Giammanco.

Com. Stam.