FIAB Palermo Bike & Trek – Bimbimbici 2022

Bimbimbici è una manifestazione nazionale di FIAB per promuovere la mobilità attiva e diffondere l’uso della bicicletta tra i giovani e giovanissimi.

Dopo il rinvio dell’evento inizialmente previsto per l’8 maggio, torna finalmente il 22 maggio 2022 anche a Palermo. L’edizione 2021 ha avuto più di 210 eventi in 18 regioni, oltre 200 città coinvolte per un totale di oltre 40.000 partecipanti!

Tutti gli eventi verranno caricati su www.andiamoinbici.it il sito che contiene il calendario degli eventi FIAB.

La manifestazione si concretizza in un’allegra pedalata in sicurezza lungo le vie cittadine ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma è aperta a tutti i cittadini: un’opportunità per pedalare insieme!

Per ribadire l’importanza di un corretto stile di vita si propone a tutti di organizzare, a partire da lunedì 1 maggio, pedibus o bicibus (bike to school) tutti i giorni in preparazione all’evento di giorno 22. Ritorna pertanto “tutti i giorni a scuola a piedi oppure in bici”. Andare a scuola in modo sostenibile è il modo corretto per ribadire che vogliamo città più sicure, spazi dedicati in prossimità delle scuole e una qualità migliore dell’aria che respiriamo.

L’evento è una vera e propria occasione di festa. Il “popolo” di Bimbimbici è costituito da tutti coloro

(grandi e piccini) che amano la bicicletta, la natura e desiderano vivere in un mondo sostenibile. Bimbimbici vuole sollecitare una riflessione sulla necessità di creare zone verdi e percorsi ciclabili per aumentare la vivibilità dei centri urbani dando spazio alle persone.

L’evento ha ricevuto il patrocinio di SIP, Società Italiana di Pediatria, il cui presidente si è espresso sottolineando che “andare a scuola a piedi o in bicicletta contribuisce non solo a rendere più vivibili le nostre città, ma anche a favorire stili di vita corretti, contrastando la sedentarietà. Gli stili di vita sani hanno maggiori benefici nella vita adulta se vengono adottati sin dall’infanzia”.

Questa edizione 2022 si terrà in collaborazione con il progetto Vivi Smart. Con il patrocinio di:

Com. Stam.