Fiabesco rassegna di teatro in carcere a Catania organizzato da La Poltrona Rossa

Pinocchio in scena lo scorso 20 dicembre davanti al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, al Procuratore del Tribunale per Minorenni Silvia Vassallo, alla dirigente per le Politiche Sociali del Comune di Catania, Lucia Rita Leonardi e al direttore dell’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minori, Roberta Montalto.

Nel mese di dicembre, presso gli Istituti Penitenziari di Catania Bicocca, ha avuto luogo l’evento FIABESCO – rassegna di teatro carcere organizzato dall’Associazione La Poltrona Rossa. Si tratta di una due-giorni di spettacoli messi in scena con la Compagnia gli ir-ritati in Catarsi, interamente composta dagli attori detenuti nell’Istituto Penale per Minorenni e nella Casa Circondariale di Catania Bicocca.

Gli spettacoli sono la tappa finale di due percorsi svolti durante i laboratori teatrali. Il primo appuntamento in teatro è stato il 5 dicembre con lo spettacolo La vera Storia di Cappuccetto Rosso presso l’auditorium della Casa Circondariale Catania Bicocca, con la regia di Ivana Parisi, presidente dell’associazione La Poltrona Rossa e il coinvolgimento della Prof. Rosanna Fiume, docente della scuola della stessa struttura detentiva. Lo spettacolo, rivolto alle famiglie, racconta di una Cappuccetto Rosso rivisitata e attualizzata ai nostri giorni. A fare gli onori di casa, in rappresentanza del direttore della Casa Circondariale Giuseppe Russo, è stato il responsabile dell’Area Giuridico Pedagogica Maurizio Battaglia.

Il 20 dicembre, invece, è stata la volta di Pinocchio, messo in scena dai ragazzi dell’Istituto Penale per Minorenni di Bicocca. Lo spettacolo, anche questo scritto da Ivana Parisi, che ne ha curato la regia insieme a Luana Lombardo, ha debuttato con un gruppo di sei giovani di cui uno di origine marocchina e cinque di nazionalità italiana. A presentare lo spettacolo il direttore Maria Covato e il comandante Silvio Pompilio.

Hanno presenziato all’evento conclusivo del 20 dicembre il prefetto di Catania Maria Carmela Librizzi, il Procuratore del Tribunale per Minorenni Silvia Vassallo, la dirigente per le Politiche Sociali del Comune di Catania Lucia Rita Leonardi, il direttore dell’Ufficio dei Servizi Sociali per i Minori Roberta Montalto, per il Centro di Prima Accoglienza di Catania erano presenti Direttore Emanuele Cappelli insieme a Orazio Caltabiano Funzionario della professionalità giuridico-pedagogica, Riccardo Campochiaro del Centro Astalli, il già direttore dell’I.P.M. Letizia Bellelli; non mancavano i professori Carlo Colloca ed Enrico Lanza dell’Università di Catania, importanti autorità della Polizia di Stato, e una rappresentanza della Casa Circondariale di Bicocca. Fondamentale la presenza di Giovanni Cuddè Vice Comandante Sostituto Commissario dell’Istituto Penale per Minorenni Catania Bicocca e di tutto il personale interno dell’I.P.M.

Gli spettacoli hanno beneficiato dei costumi e dell’attrezzatura messa a disposizione dal Teatro Stabile di Catania, con la direzione di Graziano Piazza anche lui presente alla pièce teatrale. Piazza ha parlato di teatro e ne ha riconosciuto il ruolo di “guarigione dell’anima e possibilità di rinnovo del patto con se stessi” e rimanda a prossime collaborazioni con l’associazione La Poltrona Rossa per i progetti in carcere.

Parte delle quinte ed elementi scenografici sono stati realizzati dagli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo Angelo Musco di Catania, presenti anche loro tra il pubblico, insieme al Dirigente scolastico Mauro Mangano.

Fiabesco – rassegna di teatro in carcere patrocinato dall’Università di Catania Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Coordinamento Nazionale del Teatro in Carcere, Teatro Stabile di Catania, Comune di Catania e la scuola IOS Angelo Musco di Catania. Il progetto è stato sostenuto dal Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità-CGM Palermo per la Sicilia.

Gli spettacoli in carcere a dicembre sono appuntamenti annuali voluti dall’associazione La Poltrona Rossa, e celebrano la conclusione delle attività istituzionali svolte con grande impegno e costanza, sia in carcere che in esterno e su tutto il territorio nazionale.

Com. Stam. + foto