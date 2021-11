Giovedì 18 novembre le parrocchie San Paolo Apostolo, Santa Cristina, Gesù Sacerdote e San Giovanni Apostolo, organizzano una fiaccolata contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale sui minori. L’iniziativa ricade nella giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, istituita dal consiglio d’Europa il 12 maggio 2015.



“Tutta l’opinione pubblica dovrebbe indignarsi su questo argomento, perché i bambini vanno Amati, rispettati, ascoltati e non violentati nelle loro fragilità”, dicono Don Antonio Garau (S. Paolo Apostolo), Don Francesco Di Mariano (Santa Cristina V.M.), Don

Salvatore Catalano (Gesù Sacerdote) e Don Salvatore Petralia (S. Giovanni Apostolo).



L’iniziativa si svolgerà in due momenti, nel primo alle ore 18:30, vi sarà l’incontro testimonianza con Don Fortunato Di Noto presso la parrocchia San Giovanni Apostolo; il secondo alle ore 21, con una fiaccolata, che partirà dalla parrocchia Gesù Sacerdote, con

sosta nella parrocchia Santa Cristina per proseguire e concludersi presso la parrocchia San Paolo Apostolo.



“Non possiamo restare inermi a nessuna violenza, specialmente quando questa riguarda i bambini, che vengono usati: per scopi sessuali, come soldati, nello sfruttamento del lavoro minorile e come pezzi di ricambio per il traffico degli organi, arricchendo le tasche del malaffare”, ribadiscono i 4 parroci.



In questa giornata sarà a nostro fianco Don Fortunato Di Noto con la sua associazione Meter, che da sempre è impegnato per la tutela della serenità di tutti i bambini, denunciando quotidianamente, migliaia di siti pedopornografici, per restituire il sorriso ai minori sfruttati sessualmente.



Invitiamo tutti i cittadini palermitani, ad essere presenti giovedì 18 novembre alle ore 21 per la fiaccolata, dal tema “…per Amare, rispettare e non fruttare”.



Ricorda che un tuo passo insieme a tanti altri percorre la strada dell’Amore e non dell’orrore!



Appuntamento ore 18:30 presso la parrocchia San Giovanni Apostolo Palermo per il primo momento, ed ore 21 parrocchia Gesù Sacerdote per dare inizio alla fiaccolata.

Com. Stam.