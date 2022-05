FIBA EuroBasket 2022: 100 giorni al via!  Tissot Countdown Clock in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano

Il grande basket al Milano Forum dal 2 all’8 settembre Gli Azzurri sfideranno Grecia, Croazia, Ucraina, Estonia e Gran Bretagna

Milano. 100 giorni al via! Il grande basket per Nazionali torna in Italia a distanza di 31 anni. Dopo l’edizione di Roma 1991, l’EuroBasket FIBA sbarcherà a Milano dal 2 all’8 settembre con le gare di uno dei quattro gironi al Milano Forum. Gli Azzurri del CT Meo Sacchetti avranno dunque la possibilità di giocare in casa la prima fase della 41esima edizione del campionato europeo per conquistare l’accesso alle fasi a eliminazione diretta di Berlino.

Dal 2 all’8 settembre, Milano si tingerà d’Azzurro non solo sul parquet ma anche nel centro della città e più precisamente in Piazza Duomo, dove verrà allestita una fan zone per tutti i tifosi.

Un evento, l’EuroBasket 2022, che continuerà a portare entusiasmo intorno al movimento cestistico italiano dopo il grande exploit della Nazionale maschile, tornata lo scorso anno ai Giochi Olimpici dopo 17 anni.

Oggi 24 maggio presso la Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, alla presenza del Sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala, del Presidente della FIP Giovanni Petrucci, dell’Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, del FIBA Executive Director Europe Kamil Novák, del Presidente del Comitato Organizzatore del Girone di Milano Raffaele Pagnozzi, del CT Meo Sacchetti e dell’Azzurro Danilo Gallinari, è stato ufficialmente acceso il Countdown Clock fornito da Tissot, Official Timekeeper FIBA EuroBasket 2022.

L’orologio scandirà tutti i 100 giorni che mancano alla prima palla a due del girone di Milano, che si aprirà ufficialmente il 2 settembre alle 14.15 con il match tra Ucraina e Gran Bretagna.

Gli Azzurri esordiranno lo stesso giorno alle 21.00 contro l’Estonia, Nazionale emergente e partner scelto dall’Italia per la promozione del girone di Milano. Completano il Gruppo C Croazia e Grecia, che si affronteranno il 2 settembre alle 17.00.

Tutte le gare del girone di Milano, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il proprio advisor commerciale Master Group Sport, saranno trasmesse live da Sky, Official Broadcaster dell’intera manifestazione.

Biglietti ancora disponibili su eurobasket.basketball al seguente link: https://bit.ly/3nEJjuQ

È possibile seguire il cammino di avvicinamento agli Europei sui social di EUROBASKET e ITALBASKET. Gianluca Gazzoli, speaker radiofonico, presentatore TV e influencer legato al mondo del basket, è l’ “Ambassador Digital” del Girone italiano di FIBA EuroBasket 2022.

Giuseppe Sala – Sindaco di Milano

“Che il ritorno in Italia di questa straordinaria manifestazione sportiva avvenga a Milano ci rende molto onorati e orgogliosi. La nostra è una città che ama il basket e che ha una grande storia, un importante presente e un futuro in questo sport. Il conto alla rovescia che parte oggi ricorda quanto sia importante arrivare pronti ai grandi eventi: l’EuroBasket 2022 è uno di questi; e ancora una volta Milano non deluderà le aspettative”.

Giovanni Petrucci – Presidente Federazione Italiana Pallacanestro

“L’evento con la E maiuscola. La stessa di EuroBasket, un campionato europeo che finalmente, dopo 31 anni, torna in Italia seppure con un solo girone. Ricordo bene l’edizione del 1991 e fu una festa di sport e di basket che andò oltre lo splendido risultato. La FIP ha fatto molti sforzi per poter ospitare le partite di questo girone e per questo ringrazio il Comitato Organizzatore presieduto da Raffaele Pagnozzi, il nostro advisor commerciale Master Group Sport e tutta la struttura federale per il grande lavoro svolto. Ringrazio altresì il Sottosegretario allo Sport Valentina Vezzali e il Presidente del CONI Giovanni Malagò per l’enorme supporto che abbiamo ricevuto. Sull’onda degli ottimi risultati dello scorso anno, mi auguro che la squadra continui il suo percorso di crescita ma soprattutto mi auguro che i giorni di Milano siano una festa di sport e di basket. Il nostro movimento lo merita”.

Martina Riva – Assessora allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili Comune di Milano

“Nel cammino che porta alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 gli Europei di Basket che ospiteremo il prossimo settembre sono senza dubbio un appuntamento imperdibile, sia per la qualità e il livello internazionale della competizione sia per la capacità di attrarre turisti, appassionati e tifosi dall’estero che un grande evento sportivo come questo può vantare. Sono sicura che Milano seguirà con passione le gare e saprà accogliere nel migliore dei modi le squadre e i supporter delle nazionali europee impegnate nel girone”.

Kamil Novák – FIBA Executive Director Europe

“I 100 giorni da FIBA EuroBasket 2022 segnano un’importante pietra miliare. Siamo molto soddisfatti di come stanno andando avanti i preparativi in tutti e quattro i paesi ospitanti e siamo sicuri che l’evento sarà indimenticabile. In tutta Europa si percepisce l’attesa che cresce e ne siamo davvero entusiasti.”

Raffaele Pagnozzi – Presidente Comitato Organizzatore Girone Milano EuroBasket 2022

“Solo 100 giorni ci separano dall’inizio di un evento che il mondo della pallacanestro attende da molto tempo. Nonostante lo slittamento di un anno dovuto alla pandemia, gli appassionati stanno rispondendo con entusiasmo e ci aspettiamo che nelle ultime settimane, anche grazie all’ottimo lavoro che stiamo facendo con Ticketone, la voglia di grande basket salga ancora per riempire il Milano Forum non solo per i match degli Azzurri. Strategica la nostra partnership con la Federazione estone, che porterà a Milano non solo una Nazionale in forte crescita ma anche un seguito di tifosi da vera big europea”.

Meo Sacchetti – Commissario Tecnico Nazionale Senior Maschile

“Giocare a Milano, di fronte al nostro pubblico, sarà una responsabilità ma anche un enorme stimolo per provare a vincere tutte le partite. Il girone è impegnativo ma con l’aiuto della nostra gente, che spero riempia ogni giorno il palazzetto, faremo di tutto per raggiungere la seconda fase. Da oggi mancheranno 100 giorni alla prima partita ma il nostro conto alla rovescia è iniziato da tempo. Ci teniamo a fare bella figura e soprattutto a regalare alla gente giornate di basket indimenticabili”.

Danilo Gallinari – Atleta Nazionale Senior Maschile

“Come squadra abbiamo ancora negli occhi la meravigliosa estate dello scorso anno. Non eravamo di certo i favoriti ma con umiltà e sacrificio abbiamo dimostrato che nulla è impossibile e soprattutto che le gerarchie possono essere sovvertite. Non vogliamo interrompere il percorso e anzi vogliamo migliorarci sempre di più. Si gioca in Italia e prima della responsabilità viene l’orgoglio e la felicità di poter giocare davanti al nostro pubblico. Tutti sanno che sono molto legato alla città di Milano: per me sarà speciale. Invito tutti i tifosi a venirci a supportare al Milano Forum dal 2 all’8 settembre”.

Il programma della Nazionale Senior maschile 2022

25 giugno Italia-Slovenia (Trieste, ore 20.30 Amichevole)

4 luglio Paesi Bassi-Italia (Almere – Paesi Bassi, FIBA World Cup 2023 Qualifiers)

12 agosto, Italia-Francia (Bologna, Amichevole)

16 agosto, Francia-Italia (Montpellier – Francia, Amichevole)

19 agosto, Italia-Serbia (Amburgo – Germania, Amichevole)

21 agosto, Italia-Germania/Rep. Ceca (Amburgo – Germania, Amichevole)

24 agosto, Avversario da definire-Italia (sede da definire, FIBA World Cup 2023 Qualifiers)

27 agosto, Italia-Avversario da definire (Brescia, FIBA World Cup 2023 Qualifiers)

2 settembre, Italia-Estonia (Milano, FIBA EuroBasket 2022)

3 settembre, Italia-Grecia (Milano, FIBA EuroBasket 2022)

5 settembre, Italia-Ucraina (Milano, FIBA EuroBasket 2022)

6 settembre, Italia-Croazia (Milano, FIBA EuroBasket 2022)

7 settembre, Italia-Gran Bretagna (Milano, FIBA EuroBasket 2022)

10-18 settembre, Fase finale (Berlino – Germania, FIBA Eurobasket 2022)

Tutte le gare del girone C di FIBA EuroBasket 2022

2 settembre

14.15 Ucraina-Gran Bretagna

17.00 Croazia-Grecia

21.00 Italia-Estonia

3 settembre

14.15 Gran Bretagna-Croazia

17.00 Estonia-Ucraina

21.00 Italia-Grecia

5 settembre

14.15 Croazia-Estonia

17.00 Gran Bretagna-Grecia

21.00 Italia-Ucraina

6 settembre

14.15 Estonia-Gran Bretagna

17.00 Grecia-Ucraina

21.00 Italia-Croazia

8 settembre

14.14 Croazia-Ucraina

17.00 Estonia-Grecia

21.00 Italia-Gran Bretagna

Gli altri gironi di EuroBasket 2022

Gruppo A (Tbilisi, Georgia)

Montenegro

Georgia

Spagna

Bulgaria

Belgio

Turchia

Gruppo B (Colonia, Germania)

Germania

Ungheria

Slovenia

Lituania

Bosnia Erzegovina

Francia

Gruppo D (Praga, Repubblica Ceca)

Paesi Bassi

Finlandia

Polonia

Repubblica Ceca

Israele

Serbia

La formula di EuroBasket 2022

La formula dell’Europeo prevede quattro gruppi da sei squadre ciascuno con la formula del girone all’italiana. Le prime quattro formazioni di ogni girone accedono agli ottavi di finale (accoppiamenti A-B, C-D) ad eliminazione diretta così come i quarti e le semifinali. Il 18 settembre le finali per le Medaglie d’Oro, Argento e Bronzo. I quattro gironi si disputeranno a Milano, Praga (Repubblica Ceca), Tbilisi (Georgia) e Colonia (Germania). Dagli ottavi di finale in poi (10/18 settembre) si giocherà a Berlino. In palio il Nikolai Semashko Trophy, attualmente detenuto dai campioni in carica della Slovenia. Gli Azzurri, qualificati di diritto come Paese ospitante così come Germania, Repubblica Ceca e Georgia, hanno comunque dovuto affrontare le qualificazioni, vincendo il proprio raggruppamento davanti alla Russia, all’Estonia e alla Macedonia del Nord.

Tissot Countdown Clock

