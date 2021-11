FIBA EuroBasket 2022 Il grande basket torna in Italia! Da oggi è possibile acquistare i biglietti per le gare del Campionato Europeo che si disputerà a Milano

Tagliandi in vendita su eurobasket.basketball. Gli Azzurri di Meo Sacchetti vogliono stupire ancora

Il grande spettacolo del basket torna in Italia! Dal 2 all’8 settembre 2022, il Forum di Assago (Milano) ospiterà le gare del Girone C di FIBA EuroBasket 2022 e da oggi 2 novembre 2021 sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare ad un evento che in Italia manca da ben 31 anni, ovvero dall’edizione di Roma 1991.

FIBA EuroBasket sarebbe dovuto sbarcare in Italia la scorsa estate e avrebbe rappresentato l’evento cardine delle celebrazioni per il Centenario della fondazione della FIP. La pandemia ha purtroppo fatto slittare l’evento al 2022 e per questo motivo, simbolicamente, l’apertura del ticketing online per le gare di Milano è stata prevista per oggi, 2 novembre, giorno in cui fu fondata la Federazione 100 anni fa proprio nel capoluogo lombardo.

Il girone, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro con la collaborazione dell’advisor commerciale Master Group Sport, vedrà in lizza insieme all’Italia anche Grecia, Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna.

Dopo la scorsa splendida estate vissuta tra il trionfo di Belgrado e la cavalcata giapponese ai Giochi Olimpici di Tokyo, la Nazionale di coach Meo Sacchetti è pronta a far emozionare tutti i tifosi, questa volta dal vivo e davanti al pubblico di casa. Sull’onda dell’entusiasmo, gli Azzurri puntano alla qualificazione alle fasi finali dell’Europeo e per farlo dovranno classificarsi tra le prime quattro formazioni del raggruppamento di Milano.

A contendere la qualificazione all’Italia ci saranno Nazionali di altissimo livello e dal grande blasone. Occasione unica per ammirare la Grecia di Giannis Antetokounmpo, campione in carica NBA, la Croazia di Bojan Bogdanovic ma anche la sfrontatezza dell’Estonia e Nazionali emergenti come Ucraina e Gran Bretagna. Tutte le informazioni e i biglietti sono disponibili a questo link: https://bit.ly/3nEJjuQ



