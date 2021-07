Sacchetti: “Bene il carattere, ma dobbiamo crescere. Non pensiamo alla Serbia” – Belgrado. Non c’è tempo per godersi la vittoria contro il Portorico. Gli Azzurri sono tornati oggi in palestra per preparare la semifinale che domani, sabato 3 luglio, li vedrà opposti alla Repubblica Dominicana (live alle 13.00 su Sky Sport Action e Rai Sport).

In palio c’è l’ultimo atto, quello che domenica 4 luglio assegnerà uno degli ultimi quattro pass per i Giochi Olimpici di Tokyo. Per arrivarci, l’Italia deve battere i dominicani e poi aspettare il verdetto dell’altra semifinale, quella tra i padroni di casa della Serbia, super favoriti, e il Portorico (sabato 3 luglio, ore 16.00).

Così il CT Meo Sacchetti: “Ieri siamo usciti da una brutta situazione dimostrando carattere dopo un inizio un po’ pasticciato. A questi livelli non è mai semplice contro nessuna squadra e abbiamo imparato ancora una volta che dobbiamo guadagnarci tutto sul campo. Come esordio, forse meglio una gara così in salita che un match troppo semplice. Ora guardiamo alla Repubblica Dominicana perché per noi è una tappa fondamentale sul cammino per Tokyo. Alla Serbia penseremo, in caso, da domani pomeriggio dopo la partita. I nostri prossimi avversari non sono da sottovalutare: hanno dei piccoli difficili da marcare e ne sanno qualcosa proprio i serbi. Per noi contro Portorico era importante vincere ma possiamo e dobbiamo migliorare ancora sotto diversi aspetti per poter continuare a credere nel nostro sogno olimpico”.

Tra le sorprese di questo torneo, la Repubblica Dominicana ha messo in imbarazzo la Serbia all’esordio nella competizione. Il +18 finale dei padroni di casa è maturato solo nell’ultimo quarto (27-10) ma per tutto il match i centroamericani hanno dimostrato di poter essere pericolosi come testimoniato dal 47-47 all’intervallo e dal 66-67 Serbia al 30esimo.

Spinti dal terzetto sprint Solano, Liz, Cuevas (106 punti in 3 sui 170 totali in 2 gare per i dominicani), i prossimi avversari dell’Italia sono una squadra senza eccessivo talento ma con energia da vendere e capacità di attaccare il ferro. Il classe 1994 Gelvis Solano, nato a New York, vanta una stagione in Italia e più precisamente a Bergamo: 17.03 punti di media in A2 nella stagione 2017/2018.

Un solo precedente tra Azzurri e dominicani: si tratta dell’ultima amichevole che l’Italia giocò prima dell’esordio al Mondiale del 1978 nelle Filippine. A Manila finì con una vittoria per 87-66 con 23 punti di Renzo Bariviera.

I 12 Azzurri

#0 Marco Spissu (1995, 184, P, Banco di Sardegna Sassari)

#1 Niccolò Mannion (2001, 188, P/G, Golden State Warriors – NBA)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#9 Nicolò Melli (1991, 206, A, Dallas Mavericks – NBA)

#13 Simone Fontecchio (1995, 203, A, Alba Berlino – Germania)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 202, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, G, Segafredo Virtus Bologna)

#24 Riccardo Moraschini (1991, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G, Brose Bamberg – Germania)

#33 Achille Polonara (1991, 205, A, TD System Baskonia Vitoria-Gasteiz – Spagna)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)



All: Meo Sacchetti

Assistenti: Lele Molin, Piero Bucchi, Paolo Galbiati

*Le squadre di club si riferiscono alla stagione 2020/2021

Repubblica Dominicana

#1 Brandone Francis (1994, 193, G, Cafeteros – Colombia)

#2 Rigoberto Mendoza (1992, 190, G, Fajardo – Portorico)

#3 Adonys Henriquez (1994, 198, G, Ourense – Spagna)

#4 Gelvis Solano (1994, 185, G, Tigrillos – Colombia)

#5 Victor Liz (1986, 188, P, Ponce – Portorico)

#7 Sadiel Rojas (1989, 193, A, Murcia – Spagna)

#10 Andres Feliz (1997, 183, G, Prat – Spagna)

#13 Angel Nunez (1991, 203, A, Guayanabo – Portorico)

#15 Brayan Martinez (1991, 203, A, Panteras)

#30 Jonathan Araujo (1996, 201, C, Penarol – Uruguay)

#33 Michael Torres Cuevas (1987, 189, P, Real Betis – Spagna)

#40 Luis Santos (1994, 203, C, Hurricanes – Colombia)

All: Melvyn Lopez

Ass: Josè Mercedes Rosario, David Diaz

I precedenti contro la Repubblica Dominicana

1 partita giocata (1 vinta)

Amichevole, 29 settembre 1978 (Manila), Italia-Rep. Dominicana 87-66

Il programma

29 giugno/4 luglio

FIBA Olympic Qualifying Tournament

Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado

Tutte le gare degli Azzurri in diretta su Sky Sport e Rai Sport

29 giugno

Portorico-Senegal (cancellata)

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94

30 giugno

Senegal-Italia (cancellata)

Serbia-Filippine 83-76

1° luglio

Italia-Portorico 90-83

Filippine-Repubblica Dominicana 67-94

3 luglio

Italia-Repubblica Dominicana (13.00)

Serbia-Portorico (16.00)

4 luglio

Finale (20.30)

Le classifiche*

Gruppo A

Serbia 4 (2/0)

Repubblica Dominicana 3 (1/1)

Filippine 2 (0/2)

Gruppo B

Italia 2 (1/0)

Portorico 1 (0/1)

*FIBA assegna due punti per la vittoria e un punto per la sconfitta

Tutti i tabellini del torneo

29 giugno

Repubblica Dominicana-Serbia 76-94 (23-31, 24-16, 19-20, 10-27)

Repubblica Dominicana: Ramirez, Mendoza 2 (1/1, 0/3), Henriquez 6 (0/2, 1/2), Solano* 10 (1/6, 3/5), Liz* 16 (5/10, 2/7), Rojas* 8 (0/1, 2/5), Sarita (0/1), Nunez* 2 (1/3), Martinez, Araujo* 9 (3/7 da tre), Cuevas 16 (3/7, 3/6), Santos 7 (3/5). All: Lopez

Serbia: Petrusev 17 (7/9), Teodosic 6 (0/1, 2/7), Bjelica* 12 (3/4, 2/5), Kalinic* 9 (3/6, 0/1), Milosavljevic ne, Micic* 16 (5/11, 1/3), Jovic 2 (1/2, 0/1), Davidovac, Avramovic, Dobric* 7 (2/2, 0/1), Andjusic 7 (2/3, 1/1), Marjanovic* 18 (7/12). All: Kokoskov

30 giugno

Serbia-Filippine 83-76 (22-16, 23-18, 22-28, 16-14)

Serbia: Petrusev 8 (3/5), Teodosic 13 (2/3, 3/7), Bjelica ne, Kalinic ne, Milosavljevic 2 (1/4, 0/2), Micic ne, Jovic* 2 (1/1, 0/1), Davidovac* 5 (2/6, 0/3), Avramovic (0/3, 0/2), Dobric* 16 (2/3, 4/7), Andjusic* 12 (2/2, 2/4), Marjanovic* 25 (12/18). All: Kokoskov

Filippine: Abarrientos 9 (3/4, 1/4), Go 4 (2/2, 0/1), Nieto 2 (1/2, 0/2), Sotto* 10 (3/10, 0/3), Heading 13 (0/1, 4/5), Chiu ne, Navarro* 4 (0/1, 0/2), Ramos ne, Belangel* 2 (0/4, 0/3), Baltazar 10 (2/2, 2/3), Tamayo 5 (1/2, 1/2), Kouame* 17 (7/12, 1/3). All: Baldwin

1° luglio

Filippine-Repubblica Dominicana 67-94 (22-23, 19-16, 10-26, 16-29)

Filippine: Abarrientos 6 (2/3 da tre), Go 1 (0/1 da tre), Nieto 4 (1/4, 0/1), Sotto* 8 (4/7), Heading* 16 (2/4, 4/6), Chiu, Navarro* 6 (2/2, 0/1), Ramos ne, Belangel* 6 (3/7, 0/2), Baltazar* 5 (1/3, 1/2), Tamayo 5 (0/1, 1/2), Kouame* 10 (4/9, 0/1). All: Baldwin

Repubblica Dominicana: Ramirez 5 (1/1, 1/3), Mendoza 2 (1/1, 0/1), Henriquez (0/1, 0/2), Solano* 21 (6/10, 1/4), Liz* 23 (3/9, 5/6), Rojas* 4 (2/2, 0/2), Sarita (0/1), Nunez* 13 (5/6, 0/3), Martinez, Araujo* 4 (2/3, 0/2), Cuevas 20 (5/7, 2/5), Santos 2. All: Lopez

Italia-Portorico 90-83 (18-24, 19-20, 27-14, 26-25)

Italia: Spissu* 3 (1/1, 0/3), Mannion 21 (3/6, 3/5), Tonut* 9 (2/4, 1/3), Melli* (0/3, 0/3), Fontecchio* 21 (5/7, 3/6), Tessitori 4 (1/1), Ricci 6 (2/5 da tre), Abass 2 (0/1, 0/2), Moraschini ne, Vitali M. 3 (1/1 da tre), Polonara* 21 (3/3, 4/9), Pajola. All: Sacchetti

Portorico: Pineiro* 8 (1/5, 1/2), Conditt* 9 (4/7), Browne* 16 (5/9, 2/7), Gandia 3 (1/3 da tre), Diaz 2 (1/1), Parker Rivera (0/1), Andujar 11 (4/5, 1/1), Sosa 3 (0/3, 1/2), Clavell Gia.* 24 (4/11, 4/9), Ortiz 7 (2/3, 1/2), Toro Barea ne, Clavell Gil. (0/2 da tre). All: Casiano

Tiri da due Ita 15/26, Pur 21/45; Tiri da tre Ita 14/37, Pur 11/28; Tiri liberi Ita 18/25, Pur 8/18. Rimbalzi Ita 38 (11 Polonara), Pur 41 (9 Browne). Assist Ita 17 (6 Mannion), Pur 19 (16 Browne).

Usciti 5 falli: Browne (Pur)

Gli altri Tornei Preolimpici (29 giugno-4 luglio)

Spalato (Croazia): Croazia, Tunisia, Brasile/Germania, Messico, Russia

Kaunas (Lituania): Lituania, Venezuela, Corea/Slovenia, Polonia, Angola

Victoria (Canada): Canada, Grecia, Cina/Turchia, Uruguay, Repubblica Ceca

Giochi Olimpici Tokyo 2020

Il torneo di basket ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (poi 2021) si disputerà dal 25 luglio al 7 agosto.

Queste le squadre già qualificate: Giappone, Nigeria, Argentina, Stati Uniti, Iran, Francia, Spagna e Australia. Le ultime quattro squadre saranno le vincitrici dei quattro FIBA Olympic Qualifying Tournament.

Questi i gironi

Gruppo A: Iran, Francia, Stati Uniti, Vincente OQT Victoria

Gruppo B: Australia, Nigeria, Vincente OQT Belgrado, Vincente OQT Spalato

Gruppo C: Argentina, Giappone, Spagna, Vincente OQT Kaunas

Com. Stam.