FIBA World Cup 2027 Qualifiers Italia nel girone D con Lituania, Islanda e Gran Bretagna nel primo turno

Italia nel gruppo D con Lituania, Islanda e Gran Bretagna. E’ questo l’esito del sorteggio dei gironi delle qualificazioni alla FIBA World Cup 2027, il Mondiale che si svolgerà a Doha, Capitale del Qatar, tra due anni.



Gli Azzurri esordiranno il 27 novembre 2025 ospitando l’Islanda e poi il 30 giocheranno in Lituania. Nella seconda finestra, l’Italia scende in campo il 27 febbraio 2026 in Gran Bretagna e il 2 marzo in casa sempre contro i britannici. Ultima finestra della prima fase tra il 2 e il 5 luglio, con la trasferta in Islanda e la sfida casalinga alla Lituania.



Gli Azzurri dovranno classificarsi nelle prime tre posizioni del girone per accedere alla seconda fase, quella in cui potrebbero incrociare le prime tre squadre del girone C composto da Serbia, Turchia, Bosnia Erzegovina e la formazione seconda classificata nel girone A dei Pre-Qualifiers, ovvero una tra Slovacchia, Svizzera e Ucraina.

Le prime tre squadre di questo ulteriore girone a sei si qualificheranno per il Mondiale.

Le gare di qualificazione inizieranno nel novembre del 2025 e si concluderanno nel marzo 2027 per un totale di 12 partite nell’arco di sei “finestre”.



Il calendario degli Azzurri

27 novembre 2025

Italia-Islanda

30 novembre 2025

Lituania-Italia

27 febbraio 2026

Gran Bretagna-Italia

2 marzo 2026

Italia-Gran Bretagna

2 luglio 2026

Islanda-Italia

5 luglio 2026

Italia-Lituania

La formula dei Qualifiers

Al Mondiale parteciperanno 32 squadre, 12 delle quali provenienti dall’Europa attraverso i FIBA World Cup 2027 European Qualifiers, torneo a cui prenderanno parte le 24 squadre qualificate all’Europeo 2025 e altre 8 provenienti dai Pre-Qualifiers.

Nel primo turno sono stati composti 8 gruppi da 4 squadre ciascuno che si sfideranno in gare di andata e ritorno qualificando al secondo turno le prime tre squadre di ogni raggruppamento. Le 24 squadre qualificate verranno suddivise in ulteriori 4 gruppi da 6 squadre ciascuno (accoppiamenti A-B, C-D, E-F, G-H) portando dietro i risultati acquisiti nella prima fase. Si gioca con gare di andata e ritorno tra le squadre che non si sono già incontrate al primo turno. Le prime tre squadre classificate di ognuno dei 4 raggruppamenti si qualificano al Mondiale.



Di seguito le date delle “finestre” di qualificazione al Mondiale:



Primo turno

24 novembre/2 dicembre 2025

23 febbraio/3 marzo 2026

29 giugno/7 luglio 2026



Secondo turno

24 agosto/1° settembre 2026

23 novembre/1° dicembre 2026

22 febbraio/2 marzo 2027

World Cup 2027 Pre-Qualifiers

Di seguito i 4 gruppi dei Pre Qualifiers (le gare si giocheranno ad agosto 2025)

Gruppo A: Slovacchia, Svizzera, Ucraina

Gruppo B: Macedonia del Nord, Romania, Ungheria

Gruppo C: Paesi Bassi, Austria, Bulgaria

Gruppo D: Danimarca, Norvegia, Croazia

I precedenti con le squadre del girone degli Azzurri

Lituania

32 partite giocate (12 vinte/20 perse)

La prima: Campionato Europeo, 3 maggio 1937 (Riga, Lettonia), Italia-Lituania 20-22

L’ultima: Pre Olimpico, 6 luglio 2024 (San Juan, Portorico), Italia-Lituania 64-88

La vittoria più larga: Amichevole, 1° dicembre 1999 (Trieste), Italia-Lituania 80-64 (16)

La sconfitta più pesante: Amichevole, 8 giugno 1992 (Atene, Grecia), Italia-Lituania 94-116 (22)

Gran Bretagna

4 partite giocate (4 vinte)

La prima: Giochi Olimpici, 4 agosto 1948 (Londra, Gran Bretagna), Gran Bretagna-Italia 28-49

L’ultima: Europeo, 8 settembre 2022 (Milano), Italia-Gran Bretagna 90-56

La vittoria più larga: Giochi Olimpici, 4 agosto 1948 (Londra, Gran Bretagna), Gran Bretagna-Italia 28-49 (+21)

Islanda

5 partite giocate (3 vittorie/2 sconfitte)

La prima: Campionato Europeo, 6 settembre 2015 (Berlino, Germania), Italia-Islanda 71-64

L’ultima: Qualificazione Europeo 2025, 25 novembre 2024 (Reggio Emilia), Italia 74-81

La vittoria più larga: Qualificazione Europeo 2025, 22 novembre 2024 (Reykjavik, Islanda), Islanda-Italia 71-95 (+16)

La sconfitta più pesante: Qualificazione Europeo 2025, 25 novembre 2024 (Reggio Emilia), Italia 74-81 (-7)

La prima fase

