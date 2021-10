“Ficupala Living Sicily”: nasce il sito che promuove il turismo invernale in Sicilia

Komu vulissi iri in Sicilia (come vorrei andare in Sicilia, ndr): dal dolce suono del dialetto, dal sole che accompagna le giornate siciliane alla cultura millenaria di questa terra, meta da sempre ambita da tutti i popoli grazie alla sua posizione strategica. Stiamo parlando della Sicilia, terra dai mille volti, dalle tradizioni indelebili, terra di colori e sapori, terra d’amare.

La parola amore non a caso viene utilizzata. Proprio perché la Sicilia, una volta visitata, resta nel cuore e crea una sensazione di benessere difficile da dimenticare. Il sole entra dentro e illumina l’anima. Così una volta raggiunta la meta e trascorsi dei giorni di vacanza, resta il dolce ricordo di un viaggio che sicuramente lo si vorrà ripetere nel tempo.

Ma chi ha detto che la Sicilia è una meta di turismo estivo? E’ vero: una delle attrattive principali è il mare, e poi c’è il sole che splende nel cielo caldo di giugno, luglio, agosto e settembre… ma c’è di più, perché, grazie al suo clima mite, al suo paesaggio meraviglioso e mai noioso, la Sicilia può e deve diventare meta anche di turismo invernale.

L’idea di Giorgio Lucifora

Giorgio Lucifora

Ed ecco qui il motivo che ci spinge a parlare della Sicilia: si tratta di un’idea che è stata accolta da circa 200 imprenditori siciliani con favore: un sito (aficupala.com) che fa da intermediario tra il turista e alberghi, case vacanze, B&B per permettere al visitatore di trovare il luogo ideale per trascorrere le vacanze autunnali e invernali in Sicilia.

L’idea è di Giorgio Lucifora, consulente marketing ragusano, che ama la sua terra e che ha voluto attingere dalle bellezze della Sicilia per dare vita al suo progetto con lo scopo di promuovere il turismo invernale nei magnifici luoghi dell’Isola.

Cos’è Ficupala Living Sicily

Visitando il sito ci si trova a “viaggiare” in questa splendida terra e si può scegliere la location che si preferisce tra le varie città dell’Isola: Palermo, trapani, Catania, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta, Messina e Ragusa. E non solo, anche in località di provincia: San Vito Lo Capo, Ortigia, Mondello, Cefalù, Noto, giusto per citarne alcuni.

Navigare nel sito è semplice ed è alla portata di tutti. Infatti basta selezionare dal menù la località preferita per scegliere attraverso le immagini e le info la casa o la villa o l’hotel e il B&B che più si preferisce, in base alle proprie esigenze. E allora non resta altro da fare che cliccare e viaggiare…

Info su come raggiungerci e dove seguirci

Sito: https://aficupala.com/

Facebook: https://www.facebook.com/turismoinvernale

Instagram: https://www.instagram.com/ficupala_ospitalita_siciliana/?utm_medium=copy_link

e-mail: giorgiolucifora@gmail.com

info@aficupala.com

Com. Stam.