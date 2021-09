La società prosegue nel sostegno al prestigioso torneo dell’European Tour, nel campo che ospiterà la Ryder Cup 2023

Milano – Per il quarto anno consecutivo, Fideuram è stata partner dell’Open d’Italia di Golf, giunto alla sua 78.ma edizione, conclusosi domenica 5 settembre, presso il prestigioso Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio a Roma. Il Torneo si è tenuto su un percorso completamente rinnovato, dove andrà in scena la Ryder Cup 2023, per la prima volta in Italia.

Quest’anno, oltre ad essere banca ufficiale del DS Automobiles 78° Open d’Italia, nei 4 giorni del torneo Fideuram ha accolto i suoi ospiti in un’area dedicata sul green della buca 18.

Il Torneo ha messo in palio un montepremi complessivo di 3.000.000 di euro ed è stata una tappa fondamentale per i giocatori del Vecchio Continente che puntano ad avere un posto in squadra per la Ryder Cup del Wisconsin.

Internazionalità, ricerca dell’eccellenza e determinazione nell’affrontare nuove sfide sono i valori che legano Fideuram alla massima competizione golfistica nazionale.

Fabio Cubelli, Condirettore Generale di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking ha così commentato: “Siamo orgogliosi di essere stati al fianco dell’Open d’Italia di Golf, l’evento golfistico più importante del nostro Paese. Eventi di prestigio come questi promuovono l’Italia e le nostre eccellenze territoriali nel mondo: ancora una volta, lo sport ci offre un segnale di speranza e di ripartenza importante. Il golf impone tecnica, rigore e precisione, caratteristiche indispensabili anche per i professionisti della consulenza finanziaria. La nostra società – aggiunge Cubelli – mette a disposizione ogni giorno, in campo nazionale e internazionale, gli strumenti di investimento e le competenze migliori, offrendo agli investitori soluzioni per una corretta pianificazione della gestione del patrimonio, con orizzonti temporali e scelte di investimento diversificate e personalizzate”.

Com. Stam.