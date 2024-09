Ce n’è per tutti i gusti alla VII Edizione della “FIERA DEL CONTE: un salto nel Medioevo”, in programma sabato 21 e domenica 22 settembre 2024 nel Comune di Lentate sul Sevesotra Piazza San Vito e vie limitrofe, Via Papa Giovanni XXIII, Parco Pubblico di Villa Volta Sannazzaro.

La FIERA, organizzato dalla ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ARTE ApS, in collaborazione col Comune ed altre associazioni del territorio, è un evento fortemente voluto dalla presidente dell’Associazione, Nicoletta Sala, che ha saputo negli anni, dal 2016, coinvolgere in questa avventura varie realtà del territorio di Lentate e non solo, coadiuvata e sostenuta dai soci dell’Associazione e in particolare dalla tesoriera Natalia Pozzoli e dalla Vicepresidente Giulia Brioschi.

Oltre alla passione per il Medioevo e le rievocazioni storiche, il motore che ha fatto nascere e continua e muovere questa manifestazione, è l’amore che l’Associazione Amici dell’Arte ha per l’Oratorio di Santo Stefano sito in Piazza San Vito a Lentate, gioiello dell’arte della seconda metà del Trecento, interamente affrescato all’interno con una strepitosa Crocefissione, contestualizzata all’epoca della sua realizzazione con la presenza di personaggi in abiti trecenteschi, e con la storia per immagini della Vita di Santo Stefano: 43 riquadri vivacissimi che incantano ancora oggi il visitatore, come dovevano affascinarlo quando furono realizzati (info per visite sul sito del Comune di Lentate Sul Seveso che cura la gestione del bene: https://comune.lentatesulseveso.mb.it/luogo/oratorio-santo-stefano-protomartire-piazza-san-vito/ e https://comune.lentatesulseveso.mb.it/novita/notizia/calendario-visite-guidate-ordinarie-oratorio-santo-stefano-anno-2024/)

La FIERA DEL CONTE vuole promuovere una maggior conoscenza di questo bene artistico monumento nazionale e del periodo storico in cui fu realizzato, attraverso le visite guidate, la presenza di compagnie di rievocatori che aiutano a conoscere le usanze e i costumi dell’epoca, banchi didattici, laboratori per bambini e caccia al tesoro a tema, il “percorso del cavaliere”, accampamento militare e combattimenti, con mestieri e arti d’epoca, mostra mercato di hobbisti selezionati.

Non manca il folclore delle danze medievali e degli sbandieratori, lo storico “corteggio”, ovvero la sfilata attraverso le vie del centro, in testa il Conte Stefano Porro e la moglie Contessa Caterina Figini, seguiti dai membri della famiglia e della corte di Lentate, dai rappresentanti delle frazioni di Copreno, Cimnago,Camnago, Birago, dalle rappresentanze delle corti di altri centri Barlassina e gli illustri parenti della famiglia Porro, i Conti di Castiglione Olona, famosa per la sua storica rievocazione medievale PALIO DEI CASTELL,I che quest’anno ha raggiunto la 47esima edizione.

Ma la FIERA DEL CONTE ha anche la finalità di creare un momento di aggregazione identitaria tra i cittadini del Comune e i numerosi volontari che si prodigano per la buona riuscita dell’evento, non solo nelle giornate della manifestazione, ma durante tutto l’anno, per la realizzazione e la cura dei costumi (ricordiamo l’operato infaticabile delle sarte del paese Rita, Ornella, e ancora Rita), per contattare le compagnie di rievocatori, danzatori, sbandieratori, banchi storici e gli hobbisti attentamente selezionati per la qualità dei loro lavori, che animano ulteriormente la Fiera con i loro banchi.

Anche le scuole del territorio vengono coinvolte per la realizzazione degli stendardi e per allenare le squadre di ragazzi che partecipano alla CORSA DEL MATTARELLO, sfida proposta da Ars Vitam Movenda di Seveso in collaborazione don l’Associazione Amici dell’Arte APS, nella quale i rappresentanti delle varie frazioni del Comune compiono un percorso stabilito,calciando un mattarello di discrete dimensioni, quasi simbolo di rivalsa sulle punizioni un tempo inferte con questo attrezzo da cucina, dalle madri e dalle nonne per le disubbidienze dei ragazzi !

Collaborano attivamente alla buona riuscita dell’evento l’Amministrazione Comunale, con la quale l’Associazione opera in sinergia per la promozione della vita culturale nel territorio di Lentate, la Comunità pastorale di Lentate, le Aziende del territorio, gruppi di cittadini e le associazioni di volontariato sempre disponibili (Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile, Associazione Nazionale Alpini, Croce Rossa Italiana Comitato di Lentate)

Per sostenere la Fiera, oltre ad accorrere numerosi nelle giornate del 21 e 22 settembre, è possibile partecipare alla sottoscrizione a premi (https://www.amiciarte.it/sottoscrizione-a-premi-2024/), diventare sostenitore con la propria azienda (scrivere ad amiciarte.lentate@libero.it oppure inviare un messaggio whatsapp al numero 3664511175) o far parte del corteo storico in costume (scrivere ad amiciarte.lentate@libero.it.)

Legato idealmente alla FIERA DEL CONTE è il II CONCORSO FOTOGRAFICO: “ISTANTANEE DAL MEDIOEVO”, promosso dall’Associazione Amici dell’Arte, che si terrà fra ottobre e novembre 2024, rivolto a fotoamatori di qualunque età, senza distinzione di tecnica, previa iscrizione tra il 15 luglio e il 1 ottobre 2024 (informazioni al link https://www.amiciarte.it/attivita/concorso-fotografico/).

Il concorso prevede due sezioni: una a tema medievale ”Uno scatto sul Medioevo” (le foto dovranno rappresentare il Medioevo nelle sue varie espressioni – rievocazioni medievali, fiere, architetture, dipinti, sculture, arti minori, etc) e una a ”Tema libero”.

Partecipare alla Fiera del Conte offrirà anche l’occasione di cogliere qualche scatto da presentare al concorso!

Segnaliamo le novità della FIERA DEL CONTE di quest’anno:

• la CENA MEDIEVALE CON DELITTO ambientata alla corte dei CONTI PORRO DI LENTATE (a cura di CROCE ROSSA di Lentate e YOUMANI Odvhttps://www.youmani.org/.)

• il mini corso gratuito di tiro con l’arco in legno organizzato dalla Compagnia Bianca (https://www.compagniabianca.it/corsoditiro)

• percorso del cavaliere con investitura finale

• le attività didattiche coi lupi della Compagnia LUPI FEUDI (https://www.facebook.com/p/La-Compagnia-del-Lupi-Feudi-100083292875044/)

• le giostre medievali aperte al pubblico dell’Associazione San Giorgio ed il Drago (https://www.sangiorgioeildrago.it/)

• la PARTITA DI SCACCHI VIVENTI a cura dell’Accademia di Scacchi Fabiano Caruana di Lissone.(https://accademiascacchicaruana.it/)

Conferme e ritorni:

• Compagnia Bianca (https://www.compagniabianca.it/indice.asp),

• Gualdana del Seprio (https://www.gualdanadelseprio.altervista.org/)

• esposizione di RAPACI dell’Associazione Ali &Artigli (https://www.facebook.com/alieartigli/)

• Giochi di ruolo in ambientazione medievale e fantasy con Storytellers (https://www.facebook.com/storytellersIT/)

• Sbandieratori di Fenegrò(http://www.sbandieratorifenegro.it/)

• danzatrici dell’Associazione “Kalenda Maya” (http://www.kalendamayadanze.it/)

Il programma completo della Fiera è disponibile al sito https://www.amiciarte.it/fiera-del-conte/

PROGRAMMA

SABATO 21 settembre 2024

la FIERA si apre in Piazza S. Vito e Oratorio S. Stefano

dalle 16.00 alle 19.00 GIOCHI A TEMA per bambini e bambine delle scuole elementari e medie e per famiglie.

dalle 17.00 SPETTACOLO DI MUSICA E DANZE MEDIEVALI a cura degli studenti Scuole medie E. Toti di Lentate presso Oratorio S. Stefano.

ore 18.00 CORSA DEL MATTARELLO: i rappresentati delle cinque frazioni di Lentate sul Seveso si sfidano in una corsa a staffetta facendo rotolare senza sosta il proprio mattarello di legno. Al termine premiazione.

Durante il pomeriggio e la serata: Merenda dalle 16 alle 19 (Pane Amore e Fantasia di Russo Mina) e aperitivo dalle 18 alle 20 (Macelleria Monieri)

Parco di Villa Volta Sannazzaro

ore 18.45 Armonie di Yoga evento gratuito su prenotazionecon Roberto Barbieri e Giulia Fabrizi(https://www.instagram.com/_roberto_barbieri_/)

Oratorio Sant’Angelo in via Garibaldi 47

ore 19.30 suspense, sapori e beneficenza con la CENA MEDIEVALE CON DELITTO ALLA TAVOLA DEI CONTI PORRO con “Reconquista interrupta” spettacolo a cura dei volontari di YOUMANI Odv(https://www.youmani.org/.)

Tolte le spese, il ricavato della cena andrà in beneficenza alla CROCE ROSSA comitato di Lentate, responsabile della ristorazione della serata (Info e prenotazioni: 366 102 6396).

DOMENICA 22 settembre 2024

Piazza S. Vito e vie del centro, Parco di Villa Volta Sannazzaro

dalle ore 10.00 INIZIO MANIFESTAZIONE:

mercato di hobbistica,

banchi didattici con dimostrazione di arti e mestieri medievali a cura delle associazioni di rievocazione storica

accampamento medievale nel parco di Villa Volta Sannazzaro ore 10.00 – 12.00 e 14,30 – 19.00 con associazioni di rievocazione storica:

Compagnia Bianca (https://www.compagniabianca.it/indice.asp), Gualdana del Seprio (https://www.gualdanadelseprio.altervista.org/)

La Compagnia Bianca organizza un Mini corso gratuito di tiro con l’arco in legno (dai 10 anni) – prenotazione https://www.compagniabianca.it/corsoditiro

attività didattiche della Compagnia LUPI FEUDI(https://www.facebook.com/p/La-Compagnia-del-Lupi-Feudi-100083292875044/)

Esposizione di RAPACI dell’Associazione Ali &Artigli (https://www.facebook.com/alieartigli/)

Giostre medievali aperte al pubblico con Associazione San Giorgio ed il Drago(https://www.sangiorgioeildrago.it/)

Giochi di ruolo in ambientazione medievale e fantasy con Storytellers(https://www.facebook.com/storytellersIT/)

Per tutti i ragazzi sarà possibile seguire il PERCORSO DEL CAVALIERE con conseguimento di diploma finale

Chiesa di San Vito

ore 11.00-12.00 BENEDIZIONE DEGLI STENDARDIdelle frazioni durante la S. Messa.

Al termine in pizza Spettacolo degli Sbandieratori di Fenegrò (http://www.sbandieratorifenegro.it/)

CORTEO STORICO

dalle 15.00 il momento saliente della rievocazione: il corteo storico in costume, con spettacolo di sbandieratoridi Fenegrò, durante il quale i membri della famiglia Porro, conti di Lentate nel XIV secolo, e mecenati del trecentesco Oratorio, ricevono gli omaggi dei loro ospiti, le 5 frazioni del Comune, gli illustri parenti di Castiglione Olona e i vicini ospiti di Barlassina.

Danze medievale con le danzatrici dell’Associazione “Kalenda Maya” (http://www.kalendamayadanze.it/)

Al termine del corteo PARTITA DI SCACCHI VIVENTI a cura dell’Accademia di Scacchi Fabiano Caruana di Lissone.( https://accademiascacchicaruana.it/)

APERTURA E VISITE Oratorio S. Stefano

ore 10-12,30 e 16,30-19 APERTURA

ore 10; 11; 16,30; 17,30 VISITE GUIDATE a cura degli Amici dell’Arte

Durante la giornata:

ristoro dalle 10 alle 19 (Pane Amore e Fantasia di Russo Mina)

dalle 11 alle 13 (Macelleria Monieri)

Menù promozione su prenotazione anche presso la Birreria con cucina da Mingo&Talla dalle 12,30 alle 14,30 e dalle 19 alle 21.

ore 19.00 CHIUSURA MANIFESTAZIONE

Video https://youtu.be/92umXDzemno?si=_T25AIvMA61pEZTS

http://www.amiciarte.it

di Giorgia Pellegrini