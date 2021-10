In prima linea per salvare vite, tra i primi a vaccinarsi contro il Coronavirus e, adesso, apripista anche delle terze dosi. Alla Fiera del Mediterraneo via alle somministrazioni sui medici impegnati a contenere l’emergenza sanitaria.

Un nutrito gruppo di camici bianchi, oggi pomeriggio, si è sottoposto alla terza inoculazione di siero anti-Covid all’hub provinciale vaccinale di Palermo. “Abbiamo voluto inaugurarla così, come fosse una riunione tra vecchi amici – dichiara il commissario Covid della Città metropolitana di Palermo, Renato Costa -. Oggi all’hub c’è solo una piccola rappresentanza dei tantissimi medici che hanno lavorato duramente dall’inizio della pandemia. Sono i nostri professionisti della Fiera e i colleghi con i quali abbiamo quotidiani rapporti di lavoro: abbiamo pensato di aprire con loro questa nuova fase della campagna vaccinale, in questi difficili mesi in cui abbiamo condiviso fatiche e sofferenze”. Ora anche la terza dose di vaccino.

Tra il gruppo di medici che si è sottoposto all’inoculazione, oltre al commissario Costa, la direttrice del pronto soccorso dell’ospedale Cervello Tiziana Maniscalchi; il direttore del 118 Fabio Genco; i primari delle Rianimazioni del Civico, Cervello e Ismett, rispettivamente Vincenzo Mazzarese, Baldo Renda e Antonio Arcadipane. Ma anche i dirigenti dei reparti di Pneumologia del Policlinico, del Civico e del Cervello, Nicola Scichilone, Santino Marchese e Giuseppe Arcoleo. Venticinque, in totale, i camici bianchi che hanno ricevuto in Fiera la loro terza inoculazione, alla presenza anche del coordinatore della Task force regionale vaccini, Mario Minore, e del direttore generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica dell’assessorato della Salute, Mario La Rocca.

