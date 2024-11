Fiera di Bologna: 42enne arrestato dai Carabinieri per furto aggravato

Bologna: I Carabinieri della Stazione Bologna Navile, nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto dei reati predatori presso il noto quartiere fieristico di “BolognaFiere Group”, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne straniero, disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, per furto aggravato.

È successo intorno le 11 durante una pattuglia a piedi che i militari di via L. Cipriani stavano facendo tra i vari stand dei padiglioni della fiera, dedicata in questi giorni all’evento fieristico “Eima International 2024”; all’improvviso la loro attenzione è stata attirata da un urlo e conseguente trambusto in prossimità di uno stand. Immaginando cosa stesse accadendo, i militari si sono subito avvicinati al gruppo di persone che nel frattempo si era creato, le quali hanno riferito di aver notato poco prima due uomini dall’atteggiamento sospetto, uno dei quali, il 42enne, guardandosi ripetutamente intorno in corrispondenza di una sedia dov’era riposta una giacca, ha trafugato furtivamente il portafogli dalla tasca della stessa, prelevando al suo interno la somma in denaro contante pari a euro 460. Ha poi cercato di allontanarsi frettolosamente dallo stand ma è stato bloccato, il suo complice, invece, è riuscito a scappare restando al momento ignoto. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario, un imprenditore 56enne; il 42 enne, invece, è stato arrestato dai Carabinieri dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti. L’uomo, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima, al termine del quale l’arresto è stato convalidato e in attesa della sentenza, posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il 42enne è stato rimesso in libertà.