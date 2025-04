Fiera di Monza, DIGITAL EXPORT B2B

DIGITAL EXPORT B2B: Un evento strategico per le PMI italiane – Il 10 aprile 2025, presso la sede di Fiera Monza e Brianza, si è tenuto l’evento

“Digital Export B2B: espandi il tuo business oltre i confini”, organizzato da Webidoo in collaborazione con Alibaba.com e con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza.

Insieme al Presidente Fiera di Monza e Brianza, Vincenzo Ascrizzi e la Direttrice di Fiera Monza e Brianza gli ospiti e relatori:

Andrea Ballardini

Head of Partners Development – Italy

Egidio Murru

Co-founder di Webidoo

In un contesto economico sempre più globalizzato e competitivo, la capacità di vendere all’estero rappresenta una leva fondamentale per la crescita delle imprese italiane. Tuttavia, le sfide legate alla burocrazia, ai costi e alla logistica continuano a rappresentare un ostacolo, soprattutto per le PMI. È qui che entra in gioco il digital export: un insieme di strategie e strumenti che sfruttano le piattaforme online, i marketplace globali e la pubblicità digitale per facilitare l’accesso a nuovi mercati.

Secondo Webidoo, l’obiettivo dell’evento è stato chiaro fin dal primo momento: aiutare le imprese a capire come utilizzare il digitale per vendere i propri prodotti e servizi all’estero, in modo rapido, efficiente e scalabile.

Focus su: Alibaba.com e le PMI italiane

Alibaba.com è uno dei principali marketplace B2B al mondo. È progettato per connettere produttori, fornitori e acquirenti professionali, facilitando le transazioni commerciali su scala globale. Con milioni di utenti attivi, rappresenta un’opportunità concreta per le imprese italiane che desiderano vendere all’estero senza dover necessariamente strutturare sedi fisiche o reti di distribuzione internazionali.

Perchè è strategico per l’Italia

Le PMI italiane, spesso eccellenti nella produzione ma meno forti nella promozione e vendita internazionale, possono trarre enorme vantaggio da uno strumento come Alibaba.com. Il marketplacepermette di:

Esportare direttamente i propri prodotti con costruzione semplificata del catalogo online

Trovare nuovi clienti in mercati lontani come Asia, Nord America e Medio Oriente

Ricevere supporto tecnico e commerciale per affrontare barriere linguistiche e culturali

Monitorare l’interesse e le performance dei prodotti grazie a strumenti di analisi dati integrati

Durante l’evento, è stata presentata una panoramica dettagliata su come aprire uno store su Alibaba, gestire le spedizioni, migliorare la visibilità, e integrare la presenza sul marketplace con campagne pubblicitarie multicanale.

Come ha sottolineato uno degli speaker, “chi oggi non è presente online, semplicemente non esiste”. Digitalizzare i processi commerciali e promozionali è oggi una scelta obbligata, non solo per sopravvivere ma per crescere. L’export digitale è l’evoluzione naturale del commercio internazionale.

La necessità di un approccio integrato

Non basta creare un sito web o un account su un marketplace. Serve una strategia. Webidoo ha insistito sull’importanza di integrare marketing, logistica, customer care e analytics in un’unica visione coerente, per garantire risultati duraturi.

L’importanza dei dati

Un altro tema ricorrente è stato quello della misurabilità. I dati raccolti attraverso le piattaforme digitali permettono alle aziende di sapere cosa funziona, cosa migliorare, e dove concentrare gli sforzi. In questo, strumenti come Google Analytics, CRM integrati e le dashboard di Alibaba si rivelano preziosi alleati.

Le partnership strategiche

Un altro messaggio forte emerso durante l’evento è che non bisogna affrontare tutto da soli.

Affidarsi a partner esperti – come Webidoo nel digitale e Alibabaper il B2B – consente alle aziende di risparmiare tempo, errori e costi, accedendo direttamente a competenze già rodate.

È stato anche annunciato che nei prossimi mesi verranno attivati webinar di follow-up e percorsi di accelerazione per PMI che desiderano strutturarsi per l’export digitale.

L’incontro “Digital Export B2B” a Monza ha dimostrato quanto il digitale possa rappresentare una chiave di svolta concreta per l’economia italiana, specialmente per il tessuto imprenditoriale locale. In un’epoca in cui i mercati si muovono rapidamente e la concorrenza è globale, l’unica strategia vincente è quella che unisce innovazione, tecnologia e visione internazionale.

Con l’aiuto di player come Webidoo e Alibaba, il Made in Italydigitale può diventare protagonista di una nuova stagione di crescita e competitività, portando il nostro saper fare in ogni angolo del mondo.

Il format dell’evento ha lasciato ampio spazio al networking.

Numerosi imprenditori locali hanno potuto entraere in contatto con altri esportatori digitali,

parlare direttamente con consulenti Webidoo, valutare le opportunità di accesso a bandi e finanziamenti pubblici, e ricevere un audit gratuito della propria presenza digitale

Prossimamente è previsto a maggio ( data da definire) un altro evento, ma con con tematiche:

“ Donne e business”.

di Manuela Bresciani

