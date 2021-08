L’obbligo del Green Pass in occasione della fiera di San Lorenzo, mantenuta nelle strade del centro cittadino, è tecnicamente inapplicabile e genera soltanto esasperazione tra i cittadini. Inapplicabile poiché necessita, nel caso specifico, di innumerevoli deroghe da concedere.

Il centro infatti non è frequentato soltanto da chi ha deciso di partecipare alla fiera, ma anche da chi vi risiede e vi lavora, chi deve o vuole andare a trovare un amico o un parente o chi intende semplicemente comprare in un negozio. Analizzare ogni casistica ai varchi d’accesso sarà un compito durissimo da svolgere per le forze dell’ordine.

Non aver valutato attentamente la situazione e non aver preso in considerazione eventuali soluzioni alternative, come quella di spostare l’evento per quest’anno in un’area circoscritta non toccata da abitazioni e facilmente controllabile dalle autorità competenti, conferma non soltanto la condotta approssimativa di chi guida la città, ma anche la chiusura totale verso le possibili istanze delle forze politiche che non fanno parte della maggioranza. Il Sindaco avrebbe potuto riferire in commissione e condividere le scelte su questo tema. Ovviamente non l’ha fatto ed il risultato è la confusione più totale.

Lo dichiara in una nota ufficiale Matteo Berteletti, Consigliere Comunale e candidato Sindaco della coalizione “Subiaco con SGUARDO AL FUTURO”

Com. Stam.