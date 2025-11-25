Fiera di Santa Caterina: i Carabinieri in uniforme invernale con mantello per garantire la sicurezza della festa e concedersi ai visitatori per romantiche foto ricordo

Novi Ligure – Torna la storica “Fiera di Santa Caterina”, giunta alla 417^ edizione, un tempo mercato di scambio tra il Regno Sabaudo e i mercanti del mare.

Numerosissime le bancarelle che per quattro giorni riempiranno i viali del centro con una previsione di oltre 20.000 visitatori. Il grande mercato a cielo aperto si svilupperà, con bancarelle di prodotti tipici, artigianato e idee regalo, lungo viale Saffi, via Garibaldi, via Cavallotti, corso Marenco, via Girardengo, via Marconi e via Roma. A vigilare lungo tutto il percorso, i Carabinieri della locale Compagnia, che per l’occasione vestono l’uniforme invernale con mantello. Occasione per condividere la testimonianza del servizio durante la festa con la cittadinanza e scattare qualche foto ricordo con i Carabinieri