È tempo di tornare in sala per una delle principali vetrine internazionali del cinema breve.Sarà infatti il cortometraggio statunitense “David” di Zack Woods con Will Ferrell ad aprire l’undicesima edizione del Figari Film Fest – International Short Film Festival & Market, che sancirà ufficialmente il ritorno al cinema della Sardegna e in particolare della città di Olbia, dal 19 al 24 Giugno.

L’organizzazione ha reso noti i 62 titoli in concorso, selezionati fra gli oltre 1.500 pervenuti da tutto il mondo. Una selezione che prevederà delle sessioni di proiezione dal vivo per le cinque sezioni principali (nazionale, internazionale, animazione, regionale, scarpette rosse) ed una speciale sezione prevista esclusivamente on-line sulla piattaforma Pramamovie (diamanti grezzi).

Sono inoltre stati condivisi i progetti selezionati per PrimaVera Corti, sessione del Market che darà la possibilità ad otto registi di presentare i propri progetti di cortometraggio ad un parterre di produttori nazionali, con la speranza di vedere un giorno i propri film prodotti da una delle società coinvolte.

Nei prossimi giorni verranno svelati il programma completo della kermesse, la giuria e gli ospiti attesi.

Si prospetta un’altra grande edizione per un Festival che non si è mai fermato, neanche davanti alla pandemia, e che grazie al Ministero della Cultura, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Fondazione Sardegna Film Commission e al Comune di Olbia, oltre ai numerosi sponsor e partner, anche quest’anno regalerà la possibilità di poter tornare a godere del cinema in sicurezza.

OFFICIAL SELECTION FIGARI FILM FEST:

NAZIONALE Le mosche di Edgardo Pistone – ItalyFinis terrae di Tommaso Frangini – ItalyJ’ador di Simone Bozzelli – ItalyI miei occhi di Tommaso Acquarone – ItalyGas station di Olga Torrico – ItalyTropicana di Francesco Romano – ItalyThe recycling man di Carlo Ballauri – ItalySlow di Giovanni Boscolo, Daniele Nozzi – ItalyGuinea pig di Giulia Grandinetti, Andrea Benjamin Manenti – ItalyBuongiornissimo!1 di Leopoldo Medugno – Italy

INTERNAZIONALE David di Zachary Woods – United StatesDustin di Naïla Guiguet – FranceI’m afraid to forget your face di Sameh Alaa – EgyptFish like us di Raphaela Schmid – AustriaThe handyman di Nicholas Clifford – AustraliaBack to Zotteken Waes di Lobke de Boer – NetherlandsStephanie di Leonardo van Dijl – BelgiumThe last ferry from Grass Island di Linhan Zhang – United StatesSurvivers di Carlos Gómez-Trigo – SpainSerguei di Lucas Fabiani – FranceHappy as can be di Jean-François Sauvé – CanadaMy boy di Sarah Pellerin – CanadaPersonae di Rémy Rondeau – FranceDummy di Laurynas Bareisa – LithuaniaSolar eclipse di Alireza Ghasemi, Raha Amirfazli – Iran, Islamic Republic of

ANIMAZIONE Fly di Carlos Gómez-Mira Sagrado – SpainHeart of gold di Simon Filliot – FranceEcorce di Samuel Patthey , Silvain Monney – SwitzerlandLove is just a death away di Bára Anna Stejskalová – Czech RepublicYou sold my roller skates? di Margaux Cazal, Jeanne Hammel, Louis Holmes, Sandy Lacknar, Agathe Leroux, Léa Rey-Mauzaine – France

REGIONALE L’ultima habanera di Carlo Licheri – ItalyL’uomo del mercato di Paola Cireddu – ItalyL’ultimo fascista di Giulia Magda Martinez – ItalyUn piano perfetto di Roberto Achenza – ItalyMale fadàu di Matteo Incollu – Italy

SCARPETTE ROSSESola in discesa di Michele Bizzi, Claudia Di Lascia – ItalyKosher di Gideon Imagor – Israel500 Calorie di Cristina Spina – ItalyDolapo is fine di Ethosheia Hylton – United KingdomLorena di Sergio Babilonia – Perù

DIAMANTI GREZZI God dress you di Mattia Epifani – ItalyAccamora di Emanuela Muzzupappa – ItalyDistances di Susan Béjar – SpainThe appointment di Alexandre Singh – United KingdomThe woman of the house di Felipe Espinosa – SpainAquatic bird di Nan Zhang – ChinaBeing my mom di Jasmine Trinca – ItalyLeft hit di Alexandre Labarussiat – FranceTurning to dust di Hüseyin Aydin Gürsoy – FranceLay them straight di Robert Delesky – CanadaMss Chazelle di Thomas Vernay – FranceJohnny Johnny di Angélique Muller – FranceTob.ia Sana di Emanuele – Italy

PRIMAVERA CORTI:

Capelli di Dario CiullaDomenica di Valentina CasadeiIncontro di Antonio GenoveseLegno d’acero di Paolo LobbiaPrimo sangue di Antonio La CameraPromessa di Greta ScicchitanoVermi di Federico FasuloWood(y) di Bruno Ugioli

